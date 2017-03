Un mes para el concierto de PAIN OF SALVATION y Port Noir. “In the Passing Light of the Day”, ése es el título del esperado nuevo disco de PAIN OF SALVATION. La legendaria banda de progresivo sueca lo lanzará este próximo mes de Enero para lo cual preparan una más que deseada gira.

Pain Of Salvation ha sido diferente desde su concepción, “quería un nombre que significara algo más; para mi, PoS es el balance” nos comenta Daniel. Y sin duda, PoS ha marcado un antes y un después en la música progresiva y más allá de la música. Es el concepto, es el espíritu de la banda, cada disco supone un nuevo triunfo de la creatividad y el amor por la experimentación y el disfrute del alma.

Gildenlöw ha encadenado grandes discos, si bien, “Remedy Lane” supuso el culmen y auténtico reconocimiento de la banda. Tras controvertidos discos, como “BE” llega su reconocimiento en la escena nacional sueca con “Road Salt”, saltando a las listas de éxitos y conquistando a fans de las más variadas influencias.

Tras superar problemas casi fatales, que han tenido a PoS centrado en la recuperación total de Daniel, el líder de la banda vuelve más fuerte que nunca y con, por fín, nuevo disco.

Y no hay duda que “In The Passing Light of the Day” es el mejor regreso posible y, quizá, el disco más sólido y contundente de Pain Of Salvation en mucho tiempo.

Un mes para el concierto de PAIN OF SALVATION y Port Noir

Sábado 8 de Abril, 19:00 hrs.

Sala Bikini (Barcelona)

Anticipada: 25€ / Taquilla: 30€

Venta de Entradas: Revolver, Pentagram, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Domingo 9 de Abril, 19:00 hrs.

Teatro Barceló (Madrid)

Anticipada: 25€ / Taquilla: 30€

Venta de Entradas: Escridiscos, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025