Un mes para AMON AMARTH , Dark Tranquillity y Omnium Gatherum. ¡Los vikingos regresan! AMON AMARTH vuelven en una gira de tres fechas que llevará la furia vikinga de “Jomsviking” a Burgos, Zaragoza y Málaga.

El Heavy metal es una forma de vida, pero no para los corazones débiles por ello su historia la escriben los conquistadores, donde Amon Amarth, tras más de dos décadas de historia, se enorgullece de su incontestable victoria.

Su auténtica y gloriosa irrupción en la escena se produjo con “Twilight Of The Thunder God”, donde los suecos pusieron de manifiesto su clara intención de pulverizar la escena. Cada disco desde entonces ha sido siempre mejor, lleno de himnos, grandes temas y una puesta en escena inigualable por eso la fuerza de Amon Amarth no conoce límites.

Y “Jomsviking”, su último disco, les trajo en una espectacular y grandiosa cita hace apenas unas semanas donde agotaron entradas en sus grandes shows de Madrid y Barcelona.

Ahora buscan acercarse más a su fiel público, ir allá donde habite un corazón vikingo, para “Raise Your Horns” con todos sus apasionados fans.

“Atoma” representa un nuevo comienzo para DARK TRANQUILLITY; nuevo disco, nueva formación y ¡nueva gira junto a las bestias Amon Amarth!.

“Hay muchos aspectos de este nuevo disco que siento de forma muy intensa en mí, espero que todos los que nos escuchen sean capaces de captarlo” nos comenta Stanne. “Atoma es tan fuerte como puede serlo un disco y ahora que lo podemos escuchar al completo nos sentimos invencibles. Preparados para 11 discos más”

Y es que los veteranos y pioneros del sonido de Göteborg viven ahora una de las mejores etapas de su carrera tras 27 años sobre los escenarios.

Abrirán esta brutal gira OMNIUM GATHERUM presentando “Grey Heavens”, su más reciente lanzamiento que ha alcanzado el 2º puesto en las listas de ventas finesas. Tras ya 20 años de historia y 7 discos en sus espaldas, los veteranos Omnium Gatherum cierran un lineup de auténtico lujo para esta impresionante gira.

Lunes 10 de Abril, 18:00 hrs.

Sala París 15 (Málaga)

Anticipada: 30€ / Taquilla: 35€

Venta de Entradas: The Place, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Martes 11 de Abril, 18:00 hrs.

Sala Hangar (Burgos)

Anticipada: 30€ / Taquilla: 35€

Venta de Entradas: El Hangar, Jarra’N’HeavyFnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Miércoles 12 de Abril, 18:00 hrs.

Teatro de las Esquinas (Zaragoza)

Anticipada: 30€ / Taquilla: 35€

Anticipada anfiteatro (sentado): 35€ / Taquilla angiteatro (sentado): 40€

Venta de Entradas: Discos Leyenda, Infiernos Rock Sisters, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025