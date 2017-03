Merrimack – Revela portada y tema de su nuevo álbum

MERRIMACK nos revela la primera canción siniestra tomada de su quinto larga duración y próxima publicación, que lleva el título de “Omegaphilia ‘y será lanzado el 9 de junio.

La pista oscura”Apophatic Weaponry” se transmite exclusivamente a través de los primeros socios oficiales indican a continuación.

MERRIMACK comenta”. Para esta canción, como en todo el disco, queríamos volver a algo más arraigado en la década de los 90 con una estructura menos compleja, y un sonido no tan moderno y claustrofóbico como en nuestro último disco, ‘Apophatic Weaponry ‘aún tiene la atmósfera de mal humor característico, con algunos medios tiempos riffs rastreros. Esto es especialmente notable en la segunda mitad de la pista. nuestras letras están tratando una conexión con los Seres especiales y su fe. Este concepto de la teología negativa es un enfoque de críticas sobre lo místico hacia lo divino que los intentos para describir a través de la imposibilidad de describirlo. Eckhart. Jakob Böhme y la mayoría de los místicos alemanes intentado verter su fe con tales nociones. ”

MERRIMACK están presentando, además, el arte de la cubierta por Dehn Sora y pista lista de qui ‘Omegaphilia’ Ambos se pueden ver a continuación.

Track-list

1. Cauterizing Cosmos (6:29)

2. The Falsified Son (4:54)

3. Apophatic Weaponry (6:24)

4. Gutters of Pain (4:03)

5. Sights in the Abysmal Lure (5:21)

6. Cesspool Coronation (7:30)

7. At the Vanguard of Deception (9:07)

Total playing time: 43:48

Line-up

Perversifier – guitars

Vestal – vocals

A.K. – guitars

Daethorn – bass

Blastum – drums

Guest musicians

Aldrahn – vocals on “Cesspool Coronation”

Frater Stephane (NKRT) – rituals on “Cauterizing Cosmos”

The Chorale of Cachan – choir on “At the Vanguard of Deception”

Recording, mix, mastering: Andrew Guillotin at Hybreed Studios, France

Cover art: Dehn Sora