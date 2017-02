MASTODON, A DAY TO REMEMBER y MONSTER MAGNET entre las nuevas confirmaciones al DOWNLOAD FESTIVAL MADRID

DOWNLOAD FESTIVAL, que celebrará su primera edición española el 22, 23 y 24 de junio en la Caja Mágica de Madrid anuncia nuevas confirmaciones internacionales y desvela su cartel nacional.

A nombres como SYSTEM OF A DOWN, LINKIN PARK o PROPHETS OF RAGE se suman al cartelMASTODON, A DAY TO REMEMBER, MONSTER MAGNET, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, RAVENEYE, THE CHARM THE FURY, HOUSE OF PAIN, BAT SABBATH, AVATAR,ARCANE ROOTS, BLACK PEAKS y TRIGGERFINGER. (Debido a la cancelación de la gira de Zakk Sabbath actuarán en su lugar Bat Sabbath).

La presencia nacional estará formada por 18 bandas originarias de diferentes puntos del país:

HAMLET, JARDÍN DE LA CROIX, WORMED, COBRA, WE RIDE, PORCO BRAVO, BLAZE OUT, LIZZIES, TRONO DE SANGRE, SYBERIA, SOMAS CURE, KAOTHIC, DAWN OF THE MAYA, INMUNE, VIRGEN, AGAINST THE WAVES, LATE TO SCREAM y CHILDRAIN.

En breve se anunciarán las últimas confirmaciones internacionales que cerrarán el cartel de esta primera edición española de DOWNLOAD FESTIVAL MADRID.

Los abonos, que actualmente están a 145€ (+gastos), subirán de precio el 6 de marzo a las 10h00. Los abonos, las entradas de día y las entradas RIP pueden comprarse en www.downloadfestival.es,www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+red ticketmaster).

La distribución por días es la siguiente:

Jueves 22 de junio: LINKIN PARK, Five Finger Death Punch, A Day To Remember, Monster Magnet, Montionless In White, House of Pain, Touché Amoré, Code Orange, Hacktivist, The Charm The Fury, Black Peaks, RavenEye

Nacional: Inmune, Kaothic, Jardín de la Croix, Lizzies, Porco Bravo, Virgen

Viernes 23 de junio: SYSTEM OF A DOWN, Mastodon, The Cult, Opeth, Every Time I Die, Bat Sabbath, Myrath, Triggerfinger

Nacional: Hamlet, Late To Scream, We Ride, Dawn Of The Maya, Somas Cure, Against The Waves

Sábado 24 de junio: PROPHETS OF RAGE, NOFX, In Flames, Apocalyptica (Plays Metallica By Four Cellos), Ministry, Suicidal Tendencies, Avatar, Deafheaven, Sólstafir, Phil Campbell and The Bastards Sons, God Damn

Nacional: Cobra, Blaze Out, Trono de Sangre, Syberia, Childrain, Wormed

APP OFICIAL



Para estar informado de todo lo relacionado con la primera edición de DOWNLOAD FESTIVAL MADRID. En la aplicación se podrá consultar información de las bandas, horarios de actuación, recinto, conexión con nuestras redes sociales… Enlaces de descarga: (iPhone:http://bit.ly/DFMios Android: http://bit.ly/DFMandroid).