Malas noticias para uno de los bares míticos de Barcelona HELL AWAITS ya que la administración ha cesado la licencia del local, lo que implica que tiene el tiempo contado. De todo ello dan cuenta en su cuenta de Facebook

“Hoy nos dirigimos a vosotr@s, amigos de esta gran familia que es el HELL AWAITS, para anunciaros una mala noticia, aunque tod@s hemos puesto de nuestra parte y hemos hecho un gran esfuerzo para solventar los problemas con la administración, estos han decidido el cese de la licencia del local, lo cual quiere decir que empieza la cuenta atrás para que nos echen.

Ya sabéis de que va esto, es el antiguo cuento de que todo lo que tenga que ver con el rock y con ciudadanos que cuestionen al poder y sus instituciones y/o se atrevan a alzar la voz en contra de algunas leyes, decisiones o la aplicación y poca educación y respeto con el ciudadano que muestran los encargados de preservar el orden y la ley, dicese fuerzas del orden, NO INTERESA!!!!!!!

Todos sois testigos de la poca educación y respeto que recibimos, a diario de la mayoría de agentes de la guardia urbana y de la arrogancia que muestran con el ciudadano de a pie, que por otra parte, con sus impuestos, mantienen su tren de vida, hipoteca, vacaciones, colegio de sus hijos, etc….. solo te dejan tranquilo, si aceptas sus extorsiones y acatas todos sus abusos y atropellos.

SI ESTO ES DEMOCRACIA QUE BAJE DIOS Y LO VEA.

Yo cambiaría el nombre de esta democracia, por que es de chiste.

Que alguien me explique que diferencia hay entre esto que nos quieren vender como igualdad de oportunidades, liberta de expresión y pensamiento a una dictadura, si en la practica censuran a todos los que no pensamos como ellos y nos atrevemos a denunciarlos, que se lo digan a grupos como SOCIEDAD ALCOHOLICA y a los monologuistas como PEPE RUBIANES, este ultimo, con el agravante de que algunos hipócritas, lloraron su perdida después de haberlo censurado, para quedar bien con los ciudadanos.

Nos han hecho caer porque así lo querían desde el principio:

Empezaron con una inspección en mayo, siguieron con una desmesurada serie de denuncias, a pagar en agosto, coincidiendo con los festivales (Leyendas, RockFest, Wacken, Etc) y las vacaciones de la mayoría de los clientes.

Luego nos reclamaron las cuentas, pago de impuestos,autónomos, seguridad social y nos hicieron presentar los recibos de servicios (Agua, Energía, Gas) de los últimos DOS AÑOS, para ver si estafábamos algo, por allí tampoco pudieron.

Y ahora se aferran a que la licencia no corresponde a la actividad, como el 90% de los locales que ejercen como bares musicales, la mayoría de estos tienen la licencia de bar o bar restaurante como la nuestra, de allí que la mayoría no tiene salones de música en vivo, (otra trampa).

Tramitado el cambio de licencia de actividad y digo yo, para que, para que no nos la den y nos hagan pagar un dineral.

por que alli esta el negocio, otra vez, te obligan a hacer pruebas de sonido, a insonorizar el local, previo pago de licencia de obras, y luego te DENIEGAN EL PERMISO, como hicieron con nuestros vecinos del local de arriba.

También se quejan de limitador de sonido y alegan que los vecinos denuncian y que por eso que acudan al local. Otra mentira mas, vosotros sois testigos de que entre la primera inspección (21-05-16) y la segunda (21-10-16) y la resolución no había aparecido ni una patrulla de la guardia urbana, SERA QUE MOLESTAMOS!!!!!!!!

Nosotros no les vamos a dar el gusto de vernos cabizbajos, y pensamos disfrutar de todos y cada unos de los nuevos momentos que nos quedan por vivir en esta, vuestra casa, hasta que nos obliguen a abandonar el edificio.

Y ojala nos echen con malas formas porque así solo nos darán la razón!!!

UN PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO!!!!!!

Por eso nos echan por que hemos demostrado una unión que incomoda al poder y a sus instituciones”

Desde aquí queremos dar todo nuestro apoyo. Sin duda cuando un lugar de estas características donde tantos buenos ratos se han pasado cierra, es como echar el cerrojo a todas las aventuras dentro de esas paredes y dejarlas en un cuarto sin luz. Cosa que no apena mucho. Esperemos que el ayuntamiento recapacite porque a este ritmo nos vamos a quedar sin lugar “adecuados” para ir a disfrutar de buena música y compañía