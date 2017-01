Los holandeses Black Bone conquistarán España a finales de enero con su potente hard rock

0

La razón por que el rock tradicional – a diferencia de otros estilos musicales de corta vida que podríamos mencionar – no ha perdido nada actualidad y fascinación se debe a la capacidad del género para la renovación. Ha evolucionado constantemente en virtud de su propia fuerza, invitando a nuevas ideas que inspiran a los jóvenes, con nuevas y hambrientas bandas que traen una brisa fresca a la escena todo el tiempo. Entre esos jóvenes talentos que aseguran el futuro del rock and roll están Black-Bone que llegan desde Eindhoven (Holanda). Los tres músicos Steef van den Bogaard (guitarras / voces), Sven Hompes (bajo / voz) y Jules Eck (batería) rondan todos los 20 años y su destreza para desplegar y energía para tocar rock’n’roll sorprende hasta los más veteranos del mundillo. La banda ha firmado un contrato de grabación con Steamhammer / SPV en verano 2015 y su nuevo álbum “Blessing In Disguise” salió el 18 de septiembre de 2015. Este segundo lanzamiento del trío demuestra un desarrollo profesional increíble. “Somos un jóvenes, una banda trabajadora, y la perspectiva de trabajar con una compañía discográfica de renombre nos motiva aún más”, dice Steef van den Bogaard.

Los tres músicos llevan tocando juntos desde hace ocho años. Steef y Jules fueron juntos a la escuela. Se conocieron con Sven en 2008, y a los tres les gustan bandas como Guns N’Roses, AC / DC y Motörhead. Inicialmente se concentraron en tocar covers, pero pronto comenzaron a preparar composiciones originales y su estilo comenzó a desarrollarse. “No queríamos ser comparados con otros, pero hacemos nuestra música a nuestra manera”, explica Jules. El nombre de la banda surgió por casualidad, prácticamente en la cocina de la familia van den Bogaard. “Mi madre estaba cocinando frijoles y mi padre me preguntó si me daba cuenta de lo que la palabra inglesa ‘bone’ significaba,” Steef recuerda, “así que empezamos a jugar un poco con la palabra: Red Bone, Yellow Bone,… y finalmente Black-Bone, que pensamos que sonaba muy bien”. En los meses siguientes, el trío no perdió la oportunidad de tocar en todos los clubes como les fuera posible en los alrededores de Eindhoven, así fue como Rob Trommelen de Mojo Concerts los conoció durante un concierto en el Paradiso de Amsterdam. Le gustaba lo que Black-Bone estaban haciendo, y desde ese momento decidió dar su apoyo a la banda. Por ejemplo, les ofreció la oportunidad de tocar como teloneros de Deep Purple en diciembre de 2011, la gran oportunidad de Black-Bone había llegado. “Ese show abrió muchas puertas para nosotros”, explica Jules. Invitaciones para tocar en grandes festivales como Bospop y Paaspop, conciertos con algunas de sus bandas favoritas como Saxon, Slash, Status Quo y Chickenfoot, una gira europea con Mustasch y muchos conciertos en clubs de Europa le siguieron. En estos momentos, Black-Bone ha realizado más de 250 conciertos y lanzado un EP en enero de 2011 y su primer álbum Back To Mayhem en mayo de 2012. No está nada mal para una banda tan joven.

Su nuevo álbum “Blessing In Disguise” será un nuevo paso decisivo. Mezclado por Peter van Elderen, también conocido como guitarrista y líder de Peter Pan Speedrock, Black-Bone se preparan para demostrar lo que son capaces. Ya sea en las pistas rockeras como “Loaded – Weighted”, la programática “Never Too Loud” o el primer single “Nothing but the History”, en la brutal y sin tapujos “You Gotta Nerve” o en la pista tranquila “Wrong” (Stef: “Una balada es algo nuevo para nosotros, se sorprenderán los fans”) – el talento y la maestría musical del grupo nunca dejan de impresionar. “Aunque nos vemos simplemente como una banda de rock and roll, nuestra música es de múltiples capas y muy dinámico”, Sven describe su estilo en el álbum actual. “Y con el apoyo de Peter van Elderen, hemos tenido éxito al trasladar la gran energía de nuestros shows en vivo en el estudio.”

Eso sí, a estos músicos nunca les han faltado agallas. “Sabemos que sin duda puede ser un riesgo el estar empeñado en realizar una carrera profesional como músicos de rock, pero como dicen – sin riesgo no hay gloria”, Steef también explica que las letras de “Blessing in Disguise” se ocupan principalmente de las experiencias vividas en los últimos años.

Como véis será interesante ver lo que el futuro le depara a esta prometedora banda. La industria de la música tiene desafíos en abundancia, pero es evidente que también conoce la respuesta correcta: Black-Bone!!!

Estas son las fechas de su gira peninsular para finales de enero:

20 ENERO. CAFÉ TEATRO LA NUBE (BILBAO)

21 ENERO. ROCKSOUND (BARCELONA)

22 ENERO. VENENO STEREO (CASTELLÓN)

24 ENERO. SALA NANA (CIUDAD REAL)

25 ENERO. SALA RECYCLE (CÓRDOBA)

26 ENERO. SALA BARRACUDAS (MADRID)

27 ENERO. SALASON (CANGAS DO MORRAZO)

28 ENERO. CONCIERTOS SALVAJES CAFE-TAL (MEDINA DEL CAMPO)