Los españoles de grind/death metal NASTY SURGEONS presentan nuevo álbum con Xtreem Music

Los NASTY SURGEONS son una de las bandas más excitantes del momento. Formado por los miembros de MISTWEAVER y MASS BURIAL, que han golpeado un home run con este reto. Mientras las bandas de culto a CARCASS se ha hecho a muerte, por no mencionar la adoración gore y sub-sub formaciones de género, este es bastante notable.

En lugar de ir por el camino salpicado, van en la dirección de PATHOLOGIST, adoptando solos de buen gusto, y los primeros CARCARIASS, donde se expanden sobre la plantilla CARCASS. Es virtualmente grind meets death metal, pero se inclina más hacia este último en lugar de ir gory.

Lo más destacado aquí es el songwriting – está magníficamente estructurado de una manera que no se cansa como la mayoría de las bandas en este estilo. No se obsesionan con un determinado álbum / época de CARCASS y simplemente prefieren hacer las cosas a su manera después de beber la esencia.

El resultado es sobresaliente y este es fácilmente uno de los álbumes de sonido más frescos en este sentido. ¡No se lo pierdan!

Track list:

1. The Resurrectionists 05:18

2. The Creation of the Monstrosity 03:50

3. Human Flesh is Also Food 03:10

4. Antemortem Dissection 03:32

5. Autopsy’s Protocol 03:49

6. Nasty Surgeons 05:18

7. Ode to Bad Taste 03:46

8. Burnt with Sulfuric Acid 03:46

9. Devoured Alive 04:01

10. Exhumation Requiem 03:35

Line up:

Dr. Weaver – Guitar/Vocals

Dr. G. Navazo – Guitar

Dr. A. Ruiz – Bass

Dr. R. Mur – Drums

Escucha su tema