Los amantes del hard rock clásico están de enhorabuena con la visita de los australianos DELLACOMA

Hace algunos años, los Sunset Riot de Melbourne, parecían ser la gran esperanza de Australia para conquistar América con su ataque de hard rock melódico. Por desgracia, el motín se desplomó, tal vez por ser víctima de la dura vida de la carretera.

El cantante Dellacoma Río nunca ha estado parado y desde la disolución de los Sunset Riot, pasó a la acción creando este original cuarteto del mismo nombre.

“South of Everything” es el disco debut de los de Melborune y una prueba de fuego para esta banda, además de que será, sin duda, un gran escaparate de lo que nos pueden ofrecer. La mayoría de las canciones son coescritas por todo el cuarteto, además de alguna que Río hizo pasar por otros colaboradores.

Dellacoma nos inunda con grandes riffs, con un sonido oscuro que complementa la imagen y el sonido del disco. Melódico y pegadizo, sin ser demasiado dulce o empalagoso, temas como “My Kinda Woman”, “Bloodsucker”, “Walk The Plank”, “Movin On To Something New”, “Lesson Learned” o “Change” son tradicionalmente canciones potentes que funcionan tanto en la corta distancia de una pequeña sala como en un gran escenario de un festival repleto de gente.

Dellacoma es una banda para vibrar y disfrutar, una nueva banda repleta de ganas y de potencial. Han realizado un excelente disco de debut y tienen la energía suficiente para hacerlo mejor en directo y en los álbumes que están por venir.

Estas son las fechas de su gira peninsular el próximo mes de marzo:

15 MARZO. LOUIE LOUIE (ESTEPONA)

16 MARZO. SALA IMPACTO (PLASENCIA)

17 MARZO. LA CUEVA DEL JAZZ (ZAMORA)

18 MARZO. CAFÉ CULTURAL AURIENSE (OURENSE)

19 MARZO. EL ZAGAL (ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN)