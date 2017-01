Llegan los esperados conciertos de DARE en nuestro país

0

Llegan los esperados conciertos de los británicos DARE en nuestro país, la leyenda del AOR que estará tocando este próximo fin de semana. Nos parece interesante recordarlos primero y a su vez ofreceros esta interesante y completa biografía de la banda (con pinceladas y guiños lógicos a THIN LIZZY también). Nosotros les veremos en Madrid el sábado pero antes estarán en Barcelona y Pamplona:

En Barcelona el día 12 de enero, acompañados de HEART 2 HEART (banda local con un sonido que los amantes del rock ochentero reconocerán); el 13 en Pamplona serán dos bandas nacionales quien abran la noche con una excelente trayectoria hardroquera que todos ya conocemos: XTASY y GÜRU. Finalmente, el sábado 14 en Madrid, que abrirán DEAF LEOPARD TRIBUTE con nuestro amigo, y gran cantante, Ignacio Prieto (ATLAS) al frente.

Os recordamos también los datos del concierto de Madrid del próximo sábado:

DARE + Deaf Leopard Tribute / Domingo 14 de enero 2017 / Sala Arena

Puedes adquirir tu entrada física anticipada por 25€ (gastos incluidos) en: Escridiscos (Calle de las Navas de Tolosa, 4), en el Bar On Rock (Avda. Ciudad de Barcelona, 5, al lado de Atocha Renfe… abierto desde las 6 de la tarde todos los días), en Potencial Hardcore (calle Lozano, 15, en Puente de Vallecas) y en el pub Rebel Yell Rock Bar (calle Gaztambide, 26, bajos de Argüelles).

También disponibles a través de toda la red Ticketmaster (Fnac, Carrefour, Halcón Viajes), en Notikumi o en el teléfono 902 150 025. En taquilla costarán 28 euros.

Entrada autorizada a menores entre 16 y 18 años, con distintivo SIN ALCOHOL, y a menores de 16 años acompañados de sus PROGENITORES O TUTORES.

Y ahora es el momento de contaros sobre la banda y su historia, muy interesante:

Estamos hablando de una banda de AOR británica formada en 1988 por el entonces (y ahora de nuevo) teclista de THIN LIZZY, Darren Wharton, que deseaba formar su propia banda de rock melódico y cantar… Podemos citar el comienzo de la historia de DARE de alguna manera cuando el jovencísimo teclista de 17 años se une a los irlandeses THIN LIZZY para grabar junto a Philip Lynott, Scott Gorham, Snowy White y Brian Downey el legendario “Chinatown” (1980).

Desde el principio Lynott acoge a Wharton bajo su manto y de repente el joven chaval de Manchester se encontraba recorriendo el mundo junto a una de las bandas más grandes de la historia del rock. Durante un año de gira estuvieron en toda Europa, América, Japón y Australia y Nueva Zelanda. Tras esto vuelta al estudio para grabar el siguiente disco, “Renegade”, para el que ya aportó un tema, escrito junto a su mentor Phil. También participó en el disco en solitario de Lynott a finales del 82 (tocando en los 11 temas), siguió girando con THIN LIZZY y ya participó activamente en la composición de 3 canciones para el siguiente trabajo de los irlandeses, a la postre el último, “Thunder & lightning” (83), aprovechando el incipiente talento de Wharton para la composición y las melodías.

Lamentablemente poco después la banda se separaría (comenzando Lynott una breve carrera en solitario que acabaría cuando murió en 1986) y Darren Wharton vuelve a Manchester con la idea de formar su propia banda junto a su amigo Vinny Burns.

Desde el principio la unión fue muy fructífera tanto a nivel creativo como comercial, pues los principales sellos afincados en Gran Bretaña estaban al acecho y la nueva banda, ya DARE, no tardó mucho en firmar en 1987 con A&M Records. Poco después, ya en el 88 la banda grababa su primer disco en Los Angeles (en el estudio privado del cantante Joni Mitchel), el genial “Out of silence”, que tuvo muy buena aceptación. Muy pronto la banda se convirtió en una sensación a nivel de rock melódico y toda una banda de culto pero también de referencia para todos los amantes del estilo. Además, en esos primeros tiempos abrieron para artistas tan importantes como GARY MOORE, Jimmy Page o EUROPE (con los que de hecho vinieron a España). Además, no dejaron de tocar por toda Europa, subiendo peldaños muy rápido y convirtiéndose en toda una sensación en Gran Bretaña.

De vuelta a Los Angeles, grabaron su segundo disco, “Blood from Stone” a principios de los 90 con el reputado productor entonces Keith Olsen (que venía de trabajar con superbandas de hard rock como WHITESNAKE o SCORPIONS, ambas entonces en lo más alto). Este disco es más afilado y potente que el primero, y funcionó muy bien, aunque lamentablemente hubo problemas entre el gigante Polygram y su antigua compañía, recién absorbida por el primero, con lo que el acuerdo para 4 años quedó en el limbo… y desembocó también en la salida de Vinny Burns, rompiendo la magia compositivo y la pareja perfecta que formaban.

Desilusionado y frustrado, Darren se muda de Manchester a las majestuosas montañas de Gales (donde vive desde entonces, por cierto), en un paraje natural donde construirá su propio estudio de grabación y empieza a trabajar con el nuevo guitarrista del grupo, Richard Dews. Inspirado por la naturaleza, nuevos ambientes y ese punto sonoro distinto que tendrá la banda desde entonces, Darren comienza a incluir atmósferas casi célticas en el sonido de DARE. Así, surgirá el tercer disco del grupo, “Calm before the storm” (1998), que además marca el primer paso del nuevo rol de Wharton como productor. El disco fue bastante bien acogido entre los fans y marcó la vuelta de DARE a la actividad.

Entre tanto, en 1994 se produce una reunión de la formación clásica de THIN LIZZY como homenaje a Phil Lynnot, y Scott Gorham, John Sykes, Darren Wharton, Brian Downey y Marco Mendoza (que posteriormente pasaría también por WHITESNAKE) para una gira muy exitosa por Norteamérica, Japón y Europa… que daría pie a reuniones intermitentes del grupo que se mantienen en la actualidad (y en las que casi siempre ha participado Darren Wharton, y lo sigue haciendo).

Siguiendo con DARE, era el momento del siguiente paso y empezar a componer para el próximo disco del grupo, que fue “Belief” (que finalmente saldría ya a comienzos del nuevo siglo), que marcó un nuevo hito para DARE con canciones como el single “White horses”, que fue un gran éxito. Además, la banda giró por Europa, además de 12 fechas con ASIA en Gran Bretaña. Con el disco y la gira la banda recuperó status y muchos fans, y esto permitió editar un nuevo disco poco después, en 2004, que fue “Beneath the Shining Water”, con sonido atemporal y que se convirtió en clásico gracias a canciones como “Sea of roses”, una de las favoritas del propio Darren y de la banda desde entonces.

Además, en 2008 se reeditaron ambos discos en Estados Unidos en un doble CD a través de Warner Music/ADA, ampliando lógicamente la audiencia de DARE en América. Poco después se editaba “Arc of dawn”, en octubre de 2009 concretamente, a través del propio sello de DARE, Legend Records, marcando además el retorno de su viejo compañero Vinny Burns a la banda, al menos a nivel de directo en un primer retorno (tocando por ejemplo en el Sweden Rock junto a WHITESNAKE y DEF LEPPARD). Tras esto, en 2012 ya con Burns de nuevo establecido 100% en el grupo de vuelta y con muchos planes en marcha, se edita “Calm before the storm 2”, en una edición especial completamente regrabado y con bonus tracks y extras varios…

Y DARE continúa en activo hasta la actualidad de la mano de su estilo hardroquero con raíces melódicas y las “nuevas” influencias celtas que acompañan actualmente a la banda. Así llegamos a “Sacred ground”, el que es hasta ahora el último disco del grupo y sin duda uno de los mejores de su carrera, que se editó a mediados de 2016 y que ahora vienen a presentarnos en España por fin.

Sin duda Darren Wharton es un mago componiendo canciones y no podemos hablar de rock melódico europeo sin nombrar a DARE, tanto como excelente banda en estudio como un icono, exquisito y reputado por poco habitual, en directo.

