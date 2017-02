Llega la primera edición de A New Metal Fest el 3 de marzo en Sala Cadillac Solitario

Helix Nébula: estos chicos de Rivas dan una vuelta de tuerca a la corriente Death Metal Melódica, incorporando a su propuesta una riqueza de matices que hacen dar un salto cualitativo de este estilo musical en nuestro país. Un sonido realmente fresco e innovador con elementos del metal progresivo y otros subgéneros del metal y el power, acompañados de una cuidada voz gutural que demuestra porque este grupo está recibiendo los mejores elogios de su primer disco “The Last days of the Dying Universe”

Exodium: esta banda madrileña nos trae puro metal, del bueno una música contundente que ha conseguido tocar en el Granito Rock del 2016 después de ganar en una de sus categorías. Formada el 2015, se encuentran presentando en directo su primer EP “Exodium” sacado en el año 2016 y con el que han conseguido compartir escenario con grupos como Amaranthe, Zenobia, Blaze Out o A Blackened Sight.

Shameless: son directo, puro directo que te hace vibrar. Una banda con un metal diferente, cuya intención es disfrutar y hacer disfrutar realizando un género de metal no sujeto a convencionalismos musicales, y con una variedad de influencias impresionante. Shameless no se describe, se disfruta al verlos en el escenario.

Una noche de lujo, con colaboradores de lujo: Bar on Rock, Sala Cadillac Solitario, Revi Radio, y Zona del Metal, que nos ayudarán a que este concierto sea una fantástica noche de Metal