LLEGA LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL “GERNIKAKO LEKUEK”

Del 11 al 19 de Marzo habrá múltiples actividades relacionados con la música

Después de la buena acogida de años anteriores, volvemos a reunirnos una vez más para llevar a cabo la cuarta edición del festival “Gernikako LEKUEK”.

LEKUEK es un festival que surge de la afición. Organizamos LEKUEK porque amamos la música y nuestra intención es que todo el pueblo baile a su son. Por eso hemos programado una semana completa para escuchar, bailar, aprender y vivir con y de la música. Sabiendo que es un festival donde cada uno aporta desde su afición y ganas de hacer, Gernikako LEKUEK es especial: pequeño, ecléctico, abierto, horizontal, fuera de la lógica del mercado.

El festival viene con un nuevo logo. Siguiendo la tradición de contar con los artistas locales, el cartel de este año ha sido realizado por Maria Larrinaga.

Múltiples espacios

Del ámbito de la cultura encontraremos a Astra, la asociación de rock Iparragirre, Trinkete anti-txoko y el Liceo. Por parte de los bares Arima, Aterpe, Irrintzi, Lagun-etxea, Ospa, Zaplast, Zeppelin, Zuhaitzpe, Arrano Kultur-elkartea, Musutruk o Revolution.

Pero no podemos dejar de mencionar otras asociaciones culturales como son el Cine-Club de Gernika, la biblioteca de Gernika, Astra Txiki o la Casa de Cultura.

Programación

Este año también tendremos en el festival actuaciones musicales, de estilo y público diferentes: Guapalupe plata, Ruper Ordorica, Luma, Capsula, Kepa Junkera, Solea Morente, Nick Moss, The Limboos, The Kinki Coo Coo’s, Sumision City Blues, Inoren Ero Ni…

Además de la música en directo, habrá actividades de todo tipo. Pronto daremos más detalles.

A disfrutar del festival

Como siempre, tendremos a la venta un bono, que por 25 euros permitirá participar en todas las actividades llevadas a cabo en el festival. También habrá venta anticipada limitada de entradas para los conciertos en Astra, Trinkete e Iparragirre.

La programación actualizada y toda la información relacionada con las entradas y el bono estará pronto disponible en la página web www.gernikakolekuek.com

Gora LEKUEK!!

“London, 2014ko abenduak 14

Guadalupe Plata ostatu hartu duen etxe viktoriarrera bueltatu da goizaldean, raveetarako alokatzen den eliza ikaragarri eta borobil baten itzalpean.

Gitarrak, dunbala eta bazin bat daramatzate; leporaino beteta zegoen Sohoko soto batean, beraien publiko erotuaren aurrean kantu hauek aurkeztu berri dituzte.

Etxe hau azken bost egunak diskoko hamaika abestiak grabatzen igaro dituzten Toerag estudiotik km batera dago.

Bost egun areto bateko soinua hazbete bateko zintetara grabatzen; sei mikro, hiru anplifikadore zahar, eta bi zinta, bakoitza ordu erdikoa; produktoreari (Liam Watson) atzamar eta erpuruarekin keinuak egiten, kristal lodizko leihoan zehar; Liam, bere bizar-xaflekin, zinta hartzea hasi eta amaitzen den lekuan ebakitzen…

Eta goizalde honetan, azkenean, eguzkia ikusi dute. Eta han geratu dira, zortzi pisten aurrenahasketa laptop batean entzuten. Igande horretan eguzkia jaiki eta taldea oheratu egin da. Kaka ona da, diote, lo egitera, igandea da-eta.”

Orrialde misteriotsu hau Mark Kitcatt-en egunerokotik erauzten dugu, gure LP berria datorren martxoaren 16an argitaratuko dela iragartzeko. Londonen grabatua, Toareg estudioetan (Liam Watson buru), Everlasting Recordsek argitaratua eta uzten diguten hiri eta herri guztietan aurkezteko prestatua.

Honela aurkeztu zuten azken diskoa Guadalupe Platakoek 2015ean, 2017ko apirilean beste bat argitaratuko du Ubedako taldeak eta etorriko denaren zertzelada bat ematen digu…

“Londres, 14 de diciembre 2014.

Guadalupe Plata vuelve de madrugada a la casa victoriana donde la banda se hospeda, a la sombra de una enorme, redonda iglesia en desuso que se alquila para raves. Llevan guitarras, bombo y barreño – acaban de presentar estas canciones nuevas a su enloquecido público en un repleto sótano de Soho.

La casa queda a un kilómetro del estudio Toerag donde han pasado los últimos cinco días grabando los once temas del disco. Cinco días grabando el sonido de una sala a cintas de una pulgada; seis micros, tres viejos amplificadores, y dos cintas de media hora cada una, señalando al productor, Liam Watson con dedos y pulgares, a través de una enorme ventana de cristal grueso. Liam con sus hojas de afeitar, cortando la cinta donde empieza y acaba la toma.

Y esta madrugada por fin ven el sol. Se quedan allí, escuchando la premezcla de las ocho pistas en un laptop.

Se levanta el sol ese domingo, y la banda se acuesta. La mierda es buena, dicen, a dormir, que es domingo”.

Arrancamos esta misteriosa página del diario de Mark Kitcatt para anunciarles que el próximo 16 de marzo verá la luz nuestro próximo LP, grabado en Londres en el estudio Toerag (con Liam Watson al mando). Será publicado por Everlasting Records y presentado en todas aquella ciudades en las que se nos sea permitido hacerlo.

-Sumisión city blues https://www.youtube.com/watch?v=wrj20frCFbU

Etiketak definiezina den banda bat ulertzeko, azaltzeko; berdin bluesa, edo boogia, edo funka, edo rock indartsua edo street punka edo dena delakoa jotzen duena… hori bai, beraien erara.

Esan dezakegu atal erritmiko garaiezina daukala, Davidek danborrei emateko duen modu dotore eta indartsuagatik, eta Kikek baxuarekin duen etengabeko pultsuarengatik

Esan dezakegu Antiren gustu swinga eta Josebaren indar eroa nahasten dituzten bi gitarra protagonista dituztela.

Esan dezakegu Pela gaur egungo r´n´r-aren panoramako gaztelaniazko letra hoberenak idazten ari dela.

Esan dezakegu, halaber, eskuzabalak direla, inor bano gehiago, musikarekin zerikusia duen edozein proiekturekin musu-truk elkarlanean aritzeko beti prest daudelako.

Eta honela ere labur geratuko ginateke… hoberena zuzenean ikustea!!

Etiquetas para explicar una banda indefinible, que lo mismo toca blues o boogie o funk o rock energético o street punk o…, eso sí, a su modo. Podría decir que tienen una sección rítmica imbatible con la elegante y poderosa manera de darle a los tambores de David y el pulso constante de Kike al bajo. Podría decir que tienen dos guitarras protagonistas que mezclan el gusto swing de Anti y la fuerza desbocada de Joseba. Podría decir que el Pela está escribiendo las mejores letras en castellano del panorama r´n´r actual. Podría decir también que son generosos como nadie, siempre dispuestos a colaborar desinteresádamente en cualquier proyecto que esté relacionado con la música.

-Cabezafuego https://www.youtube.com/watch?v=wvMX5CCXUi8

Bere karrerako diskorik zoroenarekin dator Cabezafuego. Sarerik gabeko tirabuzoizko saltu mortala. ¿Entzunezina den harri bat dela esan nahi du horrek? Atzerritar aldizkariak erosten dituzten guay hoientzako bakarrik?

Ezta pentsatu ere. Pelotarien sotamanoak bezalako abesti puxkak vaina veste era batera sukaldatuak. Aurreiritzi guztiak kendu ditu Iñigok Nino Bravo bezalako disko libre bat egiteko eta zentzu onenean esanda “kakaz” betea.

Cabezafuego vuelve con el disco más jarto de su carrera. Salto mortal con tirabuzón y sin red. ¿Significa eso que sea una piedra inaudible? ¿Solo para guays que se compran revistas guiris?

Para nada. Temazos como sotamanos de pelotari, pero cocinadas de una manera diferente. Iñigo se ha quitado todo tipo de prejuicios para hacer un disco libre como Nino Bravo, y lleno de “mierda” en el mejor sentido de la palabra.

-Kepa Junkera https://www.youtube.com/watch?v=P63c-d5ht7M

Euskaldun unibertsala eta beharrezkoa… Kepa Junkera artista handia da batez ere, euskal musika hankaz gora jarri duena. Eta bizitza berria eman dio gaur gaurkoa eta garaikidea bilakatuz. Talentodun musikaria da Junkera jauna eta gure musika eta honekin batera kultura munduko bazter guztietara eramaten jakin izan du.

Gonbidatuak ere baditu ikuskizunak: Aitzol Atutxa (aizkolaria), Karmele Gisasola (harrijasotzailea), Iturengo Joaldunak eta beste hainbat ezuzteko.

“Maletak” es un encuentro entre tradiciones ancestrales, músicas de creación inspiradas en los ritmos del mundo y la energía del público. En esta experiencia musical y visual, Kepa Junkera actúa acompañado del grupo Sorginak, formado por jóvenes mujeres que cantan, bailan y tocan todo tipo de percusiones. Además, el espectáculo incluye invitados destacados como Aitzol Atutxa (aizkolari), Karmele Gisasola (harrijasotzaile), joaldunak de Ituren… y otras muchas sorpresas.

-Ruper Ordorika https://www.youtube.com/watch?v=9L8sDIuwkyg

GURIA OSTATUAN, Ruper Ordorikaren lan berriak, arreta eta gogoa piztuko dizkiguten zenbait ezaugarri berezi biltzen ditu.

Diskoa osatzen duten hamaika abestiok hari sentikor bati lotuak ageri dira, eta Ruperrek maisu batek bezala lotu ditu lan olistikoago bat lortuta.

Este GURIA OSTATUAN (“En la taberna Guria”), el nuevo disco de Ruper Ordorika, está repleto de momentos que nos cautivarán.

Las once canciones que lo componen se desarrollan a lo largo de un hilo sentimental, y Ruper las enlaza con maestría, consiguiendo un trabajo completo y de gran envergadura.

-Soleá Morente https://www.youtube.com/watch?v=gxbxGs0bPDY&list=PL-E-X-VG5VP0gAmmh5hgoVw2lh3Wc24_S

Soleá, izen ‘jondoagorik’ egon al daiteke? Morente, gainera. Agertoki alternatiboko gainak eta loreak ederki lagundua, gainera .Indie pop + flamenkoa? Ez, zehazki. Beste pantaila batean gaude, orain esaten den moduan. Soleá Morente gaurdaino ezagutu ez dugun motako artista bat da. Atzo arte, flamenkoa eta rocka nahasten zituen oro, edo rockaren mundutik zetorren, edo flamenkotik zetorren. Soleá, aldiz, bidegurutzean dagoen artista bat bezala jaio da. Gauza bat da, baina baita bestea ere, aldi-berean, neurri berdinean.

Jendaurreko aurkezpena edo luzez janztea, debuta baino gehiago. Abentura artistiko ugari eta gero, bere lehen diskoa aurkeztera dator. „Tendrá que haber un camino“du izenburua. Bere lekua bilatu eta aurkitu du, bere jendeaz inguratuta: eta hauek asko eta orotarikoak dira. Hau ez delako elkartzeen disko bat, harremanen disko bat baizik.

Soleá, nombre más jondo no lo puede haber. Morente para más señas. Inmejorablemente acompañada por la flor y la nata de la escena alternativa. ¿Indie pop + flamenco? No exactamente. Estamos ya en otra pantalla, que se dice ahora. Soleá Morente es una artista de naturaleza diferente a cualquier precedente anterior. Hasta ayer, cualquier figura que había mezclado rock y flamenco, o bien venía del rock o bien venía del flamenco. Soleá en cambio, ha nacido como artista en la encrucijada. Es tanto una cosa como la otra.

Puesta de largo, más que debut. Tras infinidad de aventuras artísticas, estrena ahora su primer disco como tal. “Tendrá que haber un camino”, se titula. Busca y halla su sitio rodeada de los suyos: que son muchos y variopintos. Porque este no es un disco de encuentros, sino de relaciones.

–Inoren ero ni https://www.youtube.com/watch?v=vslZ5-nKvDo

Bap!! taldearen errautsetatik sortu zuen Inoren Ero Ni taldea 2003 urte inguruan. Urte hauetan guztietan taldekide aldaketak jasan dituzte, honen ondorioz, taldea eraldatu, eta musika territorio berrietara bidaiatu du, une oro bandaren nortasuna garatuz. Okene (ahotsa), Guantxe (bateria), Borja (gitarra) eta Mariano (Baxua) dira gaur egungo Inoren Ero Ni.

Musika bidean estudioko bost disko kaleratu ditu taldeak, hauetako azkena, egun eszenatokietan aurkezten ari diren “iennei” (Bidehuts, 2016) lana. Inoren Ero Ni taldearen kantuak oso landutako egiturak dituzte, non elementu bakoitzak rol kardinal bat betetzen baituen eta soinua iparorratzaren erpina baita. Elite zorrotzentzako musika, doako keinu samurrik gabea, jendetza eta olatuetatik urruti dagoena. Otsoentzako musika.

Inoren ero ni surge de las cenizas del grupo Bap! En el año 2003. En todos estos años la banda ha tenido muchos cambios de componentes, viajando así a nuevos territorios musicales, pero manteniendo su personalidad. Hoy en día Inoren ero ni son Okene (voz), Borja (guitarra), Guantxe (batería) y Mariano (bajo).

En su camino musical han publicado 5 discos encontrándose hoy en día con la presentación de su último trabajo “Iennei” (Bidehuts, 2016). Las canciones de Inoren ero ni tienen estructuras muy trabajadas en las cuales cada elemento cumple con su rol cardinal, siendo el sonido la punta de la brújula. Música para élites exigentes, sin muecas gratuitas, fuera de oleadas de público. Música para lobos.

-Luma https://www.youtube.com/watch?v=G-yYaoXN_9E

Luma bikote rockero bat da, freskoa, zuzena eta nahiko gazi-gozoa. Jeneroaren hainbeste isurialdetan sar dezakegu bere musika, ez dela batere erreza izen bat jartzea. “Club EP”-k, beraien lehenengo erreferentziak, Euskal Herriko eta estatuko hainbat taulatan jotzera eraman zituen The bellrays, holy fuck, No age, Siena root, The strypes, Belako edo Capsula bezalako tealdeekin aritu direlarik.

“Airwalk EP”arekin datoz orain, beraien estudioko bigarren lana. Talde bezala duela bi urte hasi zuten bide honen eboluzioaren ondorioa.

Musika zuzenean ikustera joan behar dela diote eta ez etxean geratu you tubek iradokitzen dituen abestien 10 segundu entzuten

Luma es un dúo rockero, fresco, directo y bastante agridulce. Su música puede entrar en tantas vertientes del género, que es difícil ponerle un nombre. Su primera referencia, “club EP”, les llevo a tocar por Euskadi y parte del territorio Español compartiendo escenario con bandas como The bellrays, holy fuck, No age, Siena root, The strypes, Belako y Capsula entre muchos otros. Ahora vuelven con “Airwalk EP”, su segundo trabajo de estudio y resultado de una evolución como banda en un camino que comenzaron dos años atrás. Ellos dicen que hay que ir a ver la música en directo y no quedarse en casa procrastinando en youtube, escuchando 10 segundos de cada canción sugerida. Presentarán su último trabajo en una gira primaveral en breve.

-Last fair deal https://www.youtube.com/watch?v=3SyC010fmiY

Bizkaian jaioak eta hanka bat errepidean dutela, Last Fair Dealek bere energia eta eraginak hard rockak, bluesak eta hegoaldeko rockak marrazten duten triangelu magikoan gordetzen dituzte.

Hirukoteak bere hirugarren diskoa aurkezten du, Odyssey in The Key of The Three (2016), bidaia martetarra; rockerra, dotorea, gogorra eta atsegina.

Abentura eta mitoen nahaste bat, Last Fair Deal pauso bat aurrerago doa, lurralde berriak esploratzen. Riff itsaskorrak eta solo distiratsuak, base hipnotikoak, groove boteretsuak, eta Gonzalo Portugalen ahots basatia, zuzenean atmosfera intimista baina aldi berean sutsua ahalbidetzen duena, non energia guztia askatzen baiten. Dena errez gertatzen den lekuan.

Nacidos en Bizkaia y con un pie en la carretera, Last Fair Deal encierran sus energías e influencias dibujando las líneas de un triángulo mágico entre el hard rock, el blues y el rock sureño. El power-trio presenta su tercer disco Odyssey In The Key Of Three (2016), un viaje marciano; rockero y elegante, duro y amable. Una amalgama de aventuras y leyendas, un paso al frente de Last Fair Deal que seguirá explorando nuevos territorios. Pegajosos riffs y brillantes solos, hipnóticas bases, poderosos grooves y la voz salvaje de Gonzalo Portugal, generan una atmósfera en directo, en ocasiones intimista pero siempre ardiente, donde toda la energía es liberada. Donde todo fluye.

-Capsula https://www.youtube.com/watch?v=rOS_X7rIjmc

Martin Guevara eta Coni Duches bikoteak gidatuta, bere bidaia Argentinako underground aretoetan hasi zuen talde honek 11 diska eta milaka zuzenekoz osaturiko musika ibilbidea darama.

Psicodelia eta rock & roll energia dosi ikaragarria dauka taldeak eta zuzeneko bakoitzean argi uzten duten moduan publikoarekin lotura kartsua eta zintzoa lortzen dute.

Guiados por la pareja Martin Guevara y Coni Duchess, llevan una larga carrera con 11 discos y miles de conciertos en directo comenzando su periplo en salas del under de Buenos Aires.

Capsula es una banda con altísimas dosis de energía de rock & roll y psicodelia conectando honesta y apasionadamente con el público, tal cual lo demuestran en cada concierto en vivo.

-Guda dantza https://www.youtube.com/watch?v=EaNahj9V768

Guda Dantza taldearen bigarren diskoa “Labarraren ertzean” oso eklektikoa da hartu dituelako ska-reggae eta musika beltzaren musiken arteko tarteak. Ska familiako doinuak dira nagusi baina soul-funk generoen egarri da. Baina kolore anitzagoak ere antzemango ditugu. Rockaren agerraldia punk zertzeladekin, swing basati eta liluragarri, reggae patxadatsua eta dub zipriztinak. Beltzen doinuera giro alaia sortzeko, jaia bilaka­tzeko bizitza eta baita sakontasun osoz pentsatzeko eta sentitzeko gure bizitzaren zirrikituak, aldarrikatzeko nahiak eta asmatzeko zein sortzeko eguneroko ekintzak, desirak, itxaropenak edo buru jateak. Guda Dantza seikote bizkaitarrak pisuzko musika eskaini digu euren gaztetasunetik, musika ertzak erdigunean utzita.

Guda Dantza edita “Labarraren ertzean”, un segundo disco muy ecléctico donde los márgenes del ska-reggae y de la música negra se van fundiendo en los diferentes cortes. Los sonidos del entorno ska apabullan pero el grupo se siente sediento de las formas soul-funk. Pero la diversidad de colorido musical es más profunda. Per­files rockeros con amplios brotes punk, swing salvaje y deslumbrante, reggae flemático con goteo dub. Melodías de acento negro para sugerir ambiente festivo, para transformar la vida en fiesta llena de profundo pensamiento reflexivo y sentir todos los entresijos vitales en la cotidianidad del instante para promulgar deseos, para crear situaciones, voluntades, esperanzas y comeduras de coco. El sexteto bizkaitarra Guda Dantza nos adentra en un disco de gran peso específico teniendo en cuenta su juventud, donde sus márgenes se vuelven núcleo musical.

-The Kinky coo coo´s https://www.youtube.com/watch?v=OAOdXlt9F-o

Taula gainean 2 emakume abeslari, 3 haize instrumentu, gitarra , teklatua, baxu elektriko edo kontrabaxua eta bateria batzen dituen Bartzelonako taldea da The Kinky Coo Coo´s eta musika jamaikarraren edozein zale maiteminduko duen formula aurkezten digute. Guzti hau ska, rocksteady, soularen galbaetik pasatzen den reggaerik ganberroenak edo 60 eta 70. Hamarkadako funk soinuen bitartez

Los Barceloneses TKCC’s reúnen al escenario 2 cantantes femeninas, 3 vientos, 1 guitarra, teclista, contrabajo o bajo eléctrico y batería, presentando una fórmula que enamora a cualquier amante de la música jamaicana a través del ska, rocksteady y reggae de los más gamberros pasado por el tamiz del Soul y del Funk de los sesenta y setenta.

-Mud candies https://www.youtube.com/watch?v=nkrl7brZVmg&list=PLunx-kYydjNebz53wO18RoYVndIH3EHIO

Xandra (ahots printzipala eta ukelelea), will (ahotsa eta gitarra), victor (kontrabaxua) eta Iñigok (batería eta koruak) osaturiko taldea da mud candies.

Hirukote bezela sortzen da bilbon 2014.urtean, lagun arteko proiektu bat bezela beste taldeen bertsioak eginez baina pixkanaka bere abesti propioak sortzen hasten dira.

urtean, bere lehen ep-aren jaurtiketa 27.villa de Bilbao lehiaketan irabazitako 4 sarirekin batera dator.

Iñigo taldera laukote bezela batzeak erritmo eta talde dinamika aldaketa ekarri die. Inoiz baino indartsuago dabiltza orain, egur sustraien soinu batean mantenduz

Mud Candies es un grupo compuesto por Xandra (Voz principal y ukelele), Will (Guitarra y voz), Víctor (Contrabajo) e Iñigo (Batería y coros).

La banda surge en Bilbao a principios de 2014 en formato trío, como un proyecto entre amigos que empiezan tocando versiones para poco a poco aventurarse a componer sus propios temas.

El lanzamiento de su primer EP en 2015, de título homónimo, coincidió con su paso por el certamen nº27 del villa de bilbao donde ganaron cuatro premios.

La llegada de iñigo, el cuarto miembro, ha supuesto un cambio de ritmo en la dinámica del grupo.

Ahora todo marcha más fuerte que nunca, manteniendo un sonido de raíces de madera.

-The Limboos https://www.youtube.com/watch?v=TDA3ncqSTX4

Duela lau urte ezerezetik sortutako taldea da The Limboos. Aste gutxira single bat grabatu eta errepidea hartu zuten eta gaur arte ez dira geratu ere egin.

Errez ahazten ez diren “Rhythm & blues exotiko” ikuskizuna pasiatzen aritu dira Europan zehar. “Space Mambo”, beraien lehenengo LP-ak sorpresaz harrapatu zuen mundu guztia (medioak barne) eta beraien abesti eta zuzenekoek era guztietako publikoa harrapatu zuten, rock and rollaz haratagoko zirkuituetan jarraitzaileak batuaz.

“Limbootica!” bere bigarren LP-a da eta erritmoaren bihotzera bidaia darrai taldeak, sustraietako musikaren erdira, eskina bakoitzean ikertuz eta haziz.

Maisutasunezko latindar kutsuzko rhythm & blues formula honi, gospel eta swing tanta batzu gehitu eta jakinduriaz arima tropikaldar abestiekin nahastu eta Brasildar Bossa, Kuba, Jamaikar sustraiko blue beat edo New Orleanseko kale bedeinkatuak omentzen dituzte.

Los Limboos surgieron de la nada hará cuestión de cuatro años. A las pocas semanas, grabaron un single, tomaron la carretera y nohan parado de dar vueltas hasta hoy. La banda ha estado paseando su “Rhythm & Blues Exótico” por media Europa con un show delos que no se olvidan fácilmente. Su primer LP “Space Mambo” (Penniman Records, 2014) pilló por sorpresa a todo el mundo -medios incluidos-, y sus canciones y directos engancharon a todo tipo de público, sumando adeptos más allá del circuito del rockand roll.

En este segundo LP, “Limbootica!”, la banda prosigue su viaje al corazón del ritmo, un periplo al centro de la mejor música de raíz,investigando y creciendo en cada recodo del camino. A su magistral fórmula de Rhythm and Blues con influencias latinas, aquíañaden unas gotas de gospel y swing , mezclándolo sabiamente con temazos de alma tropical, donde destacan sus sucesivoshomenajes a la Bossa brasileira, a Cuba, al Blue Beat de raíz Jamaicana o a las benditas calles de New Orleans.

-The Nick Moss band https://www.youtube.com/watch?v=g3QHVd9dH0I

Lehendik badauzka blues music awards ospetsuetan 16 sari eta 2017 honetan beste hiru nominazio dauzka (album onena, bandarik onena eta gaur egungo blues albumik onena). Gaur egungo blues munduaren argi garrantzitsu bat dugu Nick Moss, zuzenean Michael Ledbetterrekin datorrelarik, gaur egungo blues ahotsik onenetarikoa.

Con 16 premios de los prestigiosos blues music awards en su haber, este 2017 vuelve a tener 3 nominaciones (mejor álbum, mejor banda y mejor álbum de blues contemporáneo). Nick Moss es una de las luminarias del blues mundial, acompañado en directo de Michael Ledbetter una de las mejores voces del soul blues actual.

-Makala Jazz Funk band https://www.youtube.com/watch?v=8ix5XhKzqSM

Makala Jazz Funk Band taldea DJ Makalaren egitasmoa dugu. Zarauzko musikari ezagunaren taldea, musikari eskarmentudunek osatzen dute. Bere errepertorioan entzun daiteke, 50 eta 60.garren hamarkadako Jazz eta Rhythm’n’Blues doinutik hasita 70.garren hamarkadako Groove Funk eta Disco Soul-era. 2015eko udaberrian Makala Jazz Funk Band egitasmoak “Xake!” izeneko bere lehen lan luzea plazaratzen du eta 2016 urteko udaberrian “Xake! Remixed” izeneko albuma aurkezten dute.

Makala Jazz Funk Band es el proyecto en formato de grupo de directo de DJ Makala. Viene de Zarautz y está formado por experimentados músicos. Su repertorio abarca estilos que van desde el Jazz y Rhythm’n’Blues de los años 50 y 60 al Groove Funk y Disco Soul de los 70. En la primavera del 2015, la Makala Jazz Funk Band publica “Xake!”, su primer álbum de estudio y en la primavera del 2016, se publica su álbum “Xake! Remixed”.