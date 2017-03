Little Hurricane, el matrimonio que hace del Blues Rock, su terapia de pareja

El Próximo 14 de Abril saldrá a la venta el nuevo disco del interesante dúo de Blues-Rock, Little Hurricane, un proyecto formado por el cantante y guitarrista Anthony “Tone” Catalano y la batería y corista Celeste “CC” Spina, que tantas veces se les han comparado con los exitosos The White Stripes.

Little Hurricane ha realizado giras por toda Norteamérica, Europa y Australia, tanto como cabezas de cartel, como de teloneros para artistas como The Specials, Manchester Orchestra y John Butler Trio. Los consultores de música de distintos canales de televisión también dieron un empuje a Little Hurricane, presentando las canciones del dúo en programas como Gossip Girl, Revenge, Mistresses y ESPNs First Take. Además, un cuarteto de comerciales de televisión de Taco Bell han presentado tres temas originales de Little Hurricane, así como más casos de éxito.

Durante el proceso de escritura del tercer álbum de Little Hurricane, Same Sun Same Moon, Tone fue superado por una fuerza poderosa que lo guió en un viaje de 28 millas descalzo que casi le quitó la vida. El dúo había estado escribiendo y grabando en su estudio, construido sobre antiguas tierras nativas americanas en las montañas al este de San Diego. Una montaña ominosa, con una elevación de más de 3.400 pies de terreno rocoso, que llamó a Tone durante el proceso de composición.

Con tanta historia detrás de la banda, su nuevo disco es un guiño a sus predecesores Homewrecker (2011) y Gold Fever (2014), mientras que toma un giro resuelto con su nueva intención. Estas doce nuevas canciones conservan la honestidad y la inmediatez del trabajo anterior de Little Hurricane, pero también incorporan nuevos timbres y un alcance emocional más amplio, los cambios que subrayan el deseo de la banda de trascender “Bad Business” y el instrumental “March of the Living”.