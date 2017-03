LIFE OF AGONY – Presenta nuevo tema “World Gone Mad”!

Las leyendas de rock duro de Brooklyn LIFE OF AGONY han terminado el trabajo en su nuevo álbum y el debut de Napalm Records A Place Where There’s No More Pain, que será lanzado el 28 de abril a través de Napalm Records. Hasta ahora solo una canción del álbum ha sido lanzada al público, la canción “Un lugar donde no hay más dolor”.

Hoy en día, las naranjas invisibles y el vegano de Brooklyn están entusiasmados con el debut del segundo single de un lugar donde no hay más dolor. Obtenga una primera escucha de “World Gone Mad” AQUÍ.

“El mensaje detrás de” Mundo Loco Loco “no podría ser más relevante para lo que está pasando en todo este planeta ahora mismo. La gente está más dividida que nunca, y si seguimos ignorando el hecho de que este mundo está rebuscando en sus costuras y sólo Continúan “pegando nuestras cabezas bajo tierra”, como sugieren las letras, veremos una locura en nuestra vida como nunca antes habíamos experimentado antes “, dice el bajista Alan Robert.

