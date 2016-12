LEYENDAS DEL ROCK 2017 entra en el invierno a golpe de confirmación con MEGADETH

0

Leyendas del Rock se enorgullece de presentar a Megadeth.

Megadeth, la leyenda del thrash metal estadounidense liderada por Dave Mustaine y su eterno escudero, Dave Ellefson, forma parte del denominado Big Four del thrash metal made in USA (Metallica, Slayer, Anthrax). El peculiar estilo de Mustaine para tratar las canciones, con esa complejidad y gusto refinado por las guitarras, potencia a raudales, nitidez y energía, complementadas con dolorosas letras, a menudo reflejo de la a veces atormentada vida del icónico líder pelirrojo, han marcado una trayectoria de más de 30 años donde el grupo ha vendido decenas de millones de álbumes en todo el planeta, han sido nominados en 12 ocasiones a los premios Grammy (la más reciente en esta próxima ceremonia de febrero 2017) y ha participado en el soundtrack de varios films, tales como Last Action Hero.