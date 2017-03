Leyendas del Rock 2017: cartel cerrado

La decimosegunda edición del festival Leyendas del Rock se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2017 en Villena (Alicante). El complejo deportivo cuenta con campo de fútbol de cesped natural, piscinas, zonas arboladas y amplios espacios para hacer muy agradable la estancia en el mismo. Seguimos contando con los dos escenarios habituales, “Azucena” y “Jesús de la Rosa”, mas el apoyo del “Mark Reale Stage”, ubicado bajo el techo de una pista cubierta de fútbol sala, además del escenario ubicado en la zona de acampada y el de los acústicos en la Plaza Mayor de Villena, haciendo un total de cinco escenarios.

Anteriormente fueron anunciados MEGADETH, SABATON, BLIND GUARDIAN, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, UFO, MAGNUM, RHAPSODY, HAMMERFALL, OVERKILL, EPICA, PRIMAL FEAR, RAGE, OBÚS, MEDINA AZAHARA, AVALANCH, SAUROM, TIERRA SANTA, SARATOGA, ANGELUS APATRIDA, LUJURIA, FIREWIND, VREID, MASTERPLAN, TRIPTYCON, BLOODBATH, AMARANTHE, ECLIPSE, RAVEN, MOONSORROW, DIAMOND HEAD, ABORTED, ALESTORM, MANEGARM, ARKONA, OMNIUM GATHERUM, ELVENKING, SERIOUS BLACK, 1349, ZENOBIA, SHERPA, BEETHOVEN R., VHÄLDEMAR, THUNDERMOTHER, INSOMNIUM, NOCTEM, NERVOSA, AND THEN SHE CAME, TAKO, TIGRES y ROCK DAM. Serán un total de 70 grupos en cartel.