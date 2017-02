LEPROUS nueva confirmación para el BE PROG! LEPROUS ya dejaron claro con ‘Bilateral’ que estábamos ante una de las mejores bandas de Metal Progresivo de la actualidad. Pronto nos vimos rendidos ante su genialidad técnica, la absorbente personalidad de Einar y su espectacular directo.

Tras ‘Coal’ y el magnífico último disco ‘The Congregation’ Leprous deja de ser una joven promesa para convertirse en una de las mejores y más sólidas formaciones del prog.

Y en BE PROG! los recibimos con un demandado Show By Request, donde todos los seguidores de los noruegos pueden votar por los temas que desean escuchar en directo. El set list más votado será interpretado en Poble Espanyol.

¿Sonarán las espectaculares ‘The Price’, ‘Restless’, ‘Cloak’ o ‘Rewind’?

LEPROUS nueva confirmación para el BE PROG! El festival tendrá lugar el 30 de Junio y el 1 de Julio 2017 en BARCELONA y congrega a las mejores banda de progresivo del mundo. Desde su nacimiento en 2014, el festival de Barcelona Be Prog! My Friend ha contado con invitados como Opeth, Steven Wilson, Anathema, Devin Townsend, TesseracT, The Pineapple Thief, Magma, Agent Fresco, Camel, Meshuggah, Katatonia, Riverside, Ihsahn y Alcest

Tiene lugar en la maravillosa localización al aire libre del Poble Espanyol –un impresionante museo arquitectónico- que es además uno de los puntos de mayor interés turístico de toda Barcelona. Si pasar unos días en Barcelona ya puede suponer una más que interesante experiencia, a finales de Junio y comienzo de Julio tendremos además en directo a algunas de las mejores bandas de Rock Progresivo del mundo.

El año pasado vimos a Steven Wilson y Opeth encabezar este festival.

Este año 2017 Be Prog! My Friend han anunciado a los legendarios Jethro Tull y Marillion como cabezas de cartel, junto al colectivo Noruego Ulver, Anathema, Animals As Leaders, Mike Portnoy’s Shattered Fortresss y Caligula’s Horse.