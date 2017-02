Leo Jiménez en Donostia

Leo Jiménez presentará su nuevo álbum “La Factoría del Contraste” dentro de su gira “Contrastour”, el próximo sábado 25 de febrero en Doka de Donostia.

Ningún fan del metal nacional olvidará jamás la gloriosa etapa de Leo Jiménez en SARATOGA, pero ya ha pasado una década desde que el brillante vocalista abandonase la formación madrileña para emprender su carrera en solitario.

La verdad que no le ha ido nada mal a Leo. Hay gente que se aventura y no tiene la misma fortuna, pero él fue valiente y sigue cosechando éxitos a ambos lados del Atlántico, especialmente en España, Latino América e incluso en Estados Unidos. Aunque este dato no es de extrañar, cuando ha sido premiado por los principales medios de comunicación especializados en heavy y rock durante más de 10 años como “Mejor Cantante de Metal Nacional”. Pero la portentosa voz de Leo “La Bestia” Jiménez (como se le conoce principalmente en Latino América) no se limita sólo al metal y ha brillado incluso en el papel protagonista del musical Jesucristo Superstar.

Con el paso del tiempo Leo ha endurecido más su sonido, algo que comenzó a trabajar en su álbum “Animal Solitario” (2013) y más aún en el reciente “La Factoría del Contraste” (abril de 2016), donde se aprecian influencias de bandas groove metal como Machine Head o Pantera, sin perder la esencia de los clásicos como Iron Maiden o Helloween.

El próximo sábado 25 de febrero Leo Jiménez presentará “La Factoría del Contraste” en la Sala Doka de Donostia, donde ofrecerá dos horas de sudoroso show que incluirán además todos sus grandes clásicos.

Sábado 25 de Febrero de 2017

DOKA, Donostia. 20:30

C/Escolta Real N° 20 Donostia (Gipuzkoa)

Anticipada: 15€ / Taquilla: 18€