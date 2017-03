LACUNA COIL estrenan un nuevo vídeo para el tema “Blood, Tears, Dust”

Después de volver de una mega exitosa gira por Latino América y justo antes de embarcarse en un tour con sus compañeros de sello Arch Enemy y The Haunted, LACUNA COIL están estrenando un segundo vídeo clip para uno de los temas favoritos de los fans, “Blood, Tears, Dust”. El vídeo ha sido dirigido y editado por Cosimo Alemà y producido por la productora Borotalco.

Cristina Scabbia (cantante) ha dicho sobre el vídeo: “Ahora mismo no os puedo decir todo sobre ‘Blood, Tears, Dust’, ya que este vídeo es parte de algo más grande… Este es el punto álgido de quienes somos como banda: lo dulce, lo sucio, la increíble energía. Es nuestra locura y nos sentimos bien con ello. Me encanta cómo Cosimo Alemà grabó esto, la fotografía, los colores y las indirectas en la historia están perfectamente en su sitio y es la primera vez que realmente actuamos. Este vídeo es sólo una parte de un plan mucho más grande…estad atentos. ¡Espero que os guste tanto como a mi!”

Puedes ver el vídeo haciendo click aquí “Blood, Tears, Dust”:

Puedes ver a LACUNA COIL en directo en las siguientes fechas:

LACUNA COIL

con Arch Enemy, The Haunted

04.04.17 (DE) Langen (Hessen) – Neue Stadthalle

05.04.17 (DE) Munich – Backstage Werk

06.04.17 (DE) Saarbrücken – Garage

07.04.17 (BE) Durbuy – Durbuy Rock Festival

09.04.17 (DE) Ludwigsburg – Rockfabrik

Otros conciertos:

08.04.17 (F) Epinal – La Souris Verte

01.05.17 (PL) Wroclaw – Thanks Jimi Festival

06.05.17 (AT) Trofaiach – Feel the Noise Festival

19.05.17 (CH) Solothurn – Kofmel

20.05.17 (CH) Monthey – Irreversible Festival

22.05.17 (IS) Tel Aviv – Bascula

24.05.17 (FI) Tampere -YoTalo

26.05.17 (RUS) St. Petersburg – Aurora Club

27.05.17 (RUS) Moscow – Volta Club

01.07.17 (IT) Cagliari – Arena Sant’Elia (+ CJ Ramone)

08.07.17 (IT) Sabbioneta (MN) – Sabbio SummerFest

01.08.17 (IT) Treviso – Suoni di Marca Festival

06.08.17 (IT) Manduria (TA) – South’s Cheyenne International Bike Show & Rock Metal Festival

05.-08.07.17 (DE) Ballenstedt – Rock Harz Festival

13.-16.07.17 (CZ) Vizovice Masters OF Rock

22.07.17 (DE) Esslingen – Riverside Festival

03.-05.08.17 (DE) Wacken- Wacken Open Air

Fresco, oscuro y extremadamente poderoso son sólo unas pocas palabras para describir el nuevo disco de LACUNA COIL ‘Delirium’, que hila perfectamente la fuerza del heavy con un acercamiento al thrash metal y a las raíces del gótico de los 90.

Hazte con ‘Delirium’ haciendo click aquí: http://busqueda.fnac.es/SearchResult/ResultList.aspx?SCat=0%211&Search=lacuna+coil+delirium&sft=1&sa=0

Puedes ver algunos de los comentarios más estelares que ha hecho la prensa internacional sobre ‘Delirium’ aquí:

Portadas: Outburn USA, Sonic Seducer D, Rock Hard I, Rock Tribune B, Teraz Rock PL, ROCK IN SPAIN SP

Inserciones en portada: Metal Hammer D, Orkus D, Aardschock NL, Headbang! TR, La Heavy ES

“La verdad que me ilusiona esta nueva etapa de la banda, no porque abandonen su sonido, nada más lejos de la realidad, pero si les noto, al menos con este disco, un trabajo más agresivo, sin medias tintas” (Rock In Spain, ES)

“Es un viaje que realmente merece la pena.” (Metal Hammer, UK)

“…el álbum entero es fenomenal.” (Amnplify, AUS)

“’Delirium’ lleva al oyente a través de una esplendorosa locura, dentro del mosh pit de espíritus embrujados y almas torturadas.” (Hysteria, AUS)

“¡LACUNA COIL están de vuelta con su mejor álbum!” (Metal.it, I)

“Podemos decir que este es el mejor álbum de LACUNA COIL, maduro, equilibrado y seductivo.” (Rockerilla, I)

“Con su octavo álbum la banda de metal alternativo LACUNA COIL prueban que que tienen una estabilidad constante.” (Sonic Seducer, D)

“Lo mejor del mes de mayo” (Orkus, D)

“Lacuna Coil ha creado algo único, una absoluta obra maestra, álbum del año.” (My Rock, F)

“Riffs adictivos y coros memorables, ‘Delirium’ volará la cabeza de los viejos y nuevos fans.” (Rock Hard, F)

“… una banda que regresa a su esencia…” (Rock Tribune, B)

“‘Delirium’ es de una calidad excelente y una clara adicción.” (Aardschok, NL)

LACUNA COIL online:

http://www.lacunacoil.it

https://www.facebook.com/lacunacoil

http://www.twitter.com/lacuna_coil

http://www.emptyspiral.net