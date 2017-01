La reunión de HELLOWEEN actuará en Madrid en un concierto único

0

Llega el bombazo para todos los fans de HELLOWEEN: Has soñado con ello durante años, y te has preguntado innumerables veces si algún día llegaría este momento. La espera ha concluido!

El sábado 9 de diciembre de 2017 la legendaria formación de HELLOWEEN con Michael Kiske y Kai Hansen volverán a estar juntos sobre los escenarios. Sí, ya es oficial: Weikath, Kiske, Hansen y Grosskopf interpretarán nuevamente los temas clásicos de HELLOWEEN en una potente gira mundial. Un acontecimiento único e irrenunciable! Pero es que aquí no acaba todo! Bajo el lema PUMPKINS UNITED (CALABAZAS UNIDAS) la banda al completo se unirá a la fiesta! —lo que significa que disfrutaremos de Andi y Michi a las voces, de Kai, Weiki y Sascha a las guitarras, y de Markus y Dani liderando la base rítmica!

PUMPKINS UNITED WORLD TOUR 2017/2018: MEJOR, IMPOSIBLE

No cabe duda que HELLOWEEN son uno de los referentes del heavy metal más respetados y prestigiosos de Alemania, considerados los fundadores del speed metal melódico alemán. Como padres del género, las calabazas han crecido hasta convertirse en una de las bandas de metal más influyentes del planeta. A lo largo de su exitosa carrera que se remonta a 1984, HELLOWEEN han dejado su sello en innumerables festivales de metal y rock en todo el mundo. Además de sus innumerables giras por todo el mundo como banda principal, HELLOWEEN ha acompañado a grandes bandas y han tocado en países tan exóticos como Borneo, Indonesia, Manaus, Brasil. No podemos olvidar su inconmensurable legado de eternas obras maestras como “Keeper Of The Seven Keys” Parte I y II, junto a sus 15 discos de estudio y tres álbumes en directo hasta la fecha, con más de ocho millones de discos vendidos a lo largo de su historia y alzándose con catorce discos de oro y seis discos de platino. Son más de 30 años en los que HELLOWEEN han deleitado a sus fans con sus mágicos y característicos riffs, grandilocuentes temas y cautivadoras melodías, tres décadas de una irrepetible trayectoria que oficialmente celebraron en el año 2015 con la publicación de su primer libro oficial, “Hellbook-The History of Helloween”. Y ahí prendió la llama y surgió la idea de PUMPKINS UNITED.

Por fin llega el gran concierto para volver a disfrutar de todos ellos en vivo, con el equipo al completo, y fuertemente unidos!.

La gira Pumpkins United les llevará a visitar Latinoamérica, Europa, Asia, y Estados Unidos. Será un gran espectáculo de casi tres horas que incluirá algunas sorpresas inesperadas, y donde recorreremos a toda velocidad su historia y sus grandes éxitos. La formación original quiere celebrar una gran fiesta con todos nosotros y así lo harán las Calabazas Unidas en su visita a Madrid el sábado 9 de diciembre.

Las entradas para el concierto de HELLOWEEN saldrán a la venta el próximo lunes 23 de enero a través de la red de Ticketmaster (Fnac, Viajes Halcón, Carrefour) y en www.rocknrock.com.