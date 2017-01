KREATOR – Teaser oficial del ‘Totalitarian Terror’, Mille en trilogía de video

0

Los titanes de thrash alemanes KREATOR han lanzado el teaser oficial para el próximo video musical de la canción ‘Totalitarian Terror’.

»Gods Of Violence” será lanzado el 27 de enero a través de Nuclear Blast Records y estará disponible en varios formatos lujosos.

El arte de la portada fue creado por el artista renombrado Jan Meininghaus, que también hizo la obra de arte de edición limitada para el último álbum de KREATOR, Phantom Antichrist (2012) y prestó su talento a la banda como BOLT THROWER, ACCEPT o OVERKILL en el pasado.

El álbum contendrá 11 pistas con un tiempo total de ejecución de aprox. 52 minutos.

01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light

“Gods Of Violence” fue grabado bajo la mirada atenta del productor Jens Bogren (OPETH, AMON AMARTH, KATATONIA) quien también mezcló el disco en los famosos Fascination Street Studios. Mastering fue hecho por Tony Lindgren, también en Fascination Street Studios.

KREATOR se embarcará en una extensa gira de cabeza europea a principios de 2017 con el apoyo de los compañeros de etiqueta SEPULTURA y SOILWORK.

En España en:

23.02. E Barcelona – Razzmatazz

24.02. E Madrid – Riviera