Kadavar, Horisont, Jim Jones and the Righteous Mind, Froth, Morgan Delt, Adrift, Tall Juan, The Baudelaires y Dyr Faser, primeros nombres para GetMAD! Festival

Los días 26 y 27 Madrid abrirá sus puertas a la programación de GetMAD! Festival, una hiperactiva agenda que reunirá a grandes nombres de la escena del hard-rock, el punk-rock, el garage y la psicodelia de dentro y fuera de nuestras fronteras. Tal y como ocurriese en la primera edición, todo esto sucederá en cuatro conocidas salas de Madrid.

La sala BUT acogerá a grandes nombres del cartel en su faceta musical más ecléctica navegando entre el rock, el punk-rock y el garage.

La sala CHANGÓ LIVE se encargará de alojar a los nombres de las escena musical hard-rock y metal.

Por la sala MARAVILLAS CLUB, en pleno corazón de Malasaña, desfilarán los sonidos más contundentes y salvajes que harán que sea una fiesta permanente.

Y a escasos metros de ésta, la sala TABÓO será la encargada de dar espacio a las bandas más psicodélicas y de tinte más lisérgico.

➢ La novedad de esta edición, tres tipos de abono para mejorar la experiencia musical del asistente

Con el propósito de dar acceso por estilos musicales y mejorar de esta manera la experiencia del público, GetMAD! Festival ha lanzado los siguientes tipos de abono:

ABONO CHANGÓ. Abono que da acceso a la sala Changó Live / 26 y 27 de mayo.

Abono exclusivo para la sala Changó Live los dos días de programación. En Changó Live se desarrollará la programación musical específica de hard-rock y metal. Las primeras confirmaciones de esta sala son Kadavar, Horisont y Adrift. Este abono tiene un precio de lanzamiento de 30€ por tiempo muy limitado y hasta agotar existencias.

ABONO MALASAÑA. Abono que da acceso a las salas BUT, Maravillas y Taboó / 26 y 27 de mayo.

Abono que omite el acceso a la sala Changó Live (hard-rock y metal), dando acceso al resto de salas (BUT, Maravillas y Taboó), tres salas ubicadas a corta distancia en la zona del barrio de Malasaña. Las primeras confirmaciones que se distribuirán entre estas salas son Jim Jones and the Righteous Mind, Froth, Morgan Delt, The Baudelaires, Tall Juan y Dyr Faser. Este abono tiene un precio de lanzamiento de 30€ por tiempo muy limitado y hasta agotar existencias.

ABONO ESTRELLA. Abono que da acceso a todas las salas / 26 y 27 de mayo.

Abono general que da acceso a las cuatro salas los dos días de programación. Este abono tiene un precio de lanzamiento de 40€ por tiempo muy limitado y hasta agotar existencias.

➢ Hard-rock, metal, psicodelia, shoegaze y punk-rock en las primeras confirmaciones de GetMAD! festival

Changó Live, punto de encuentro para el hard-rock y el metal

Kadavar, trío de hard rock y psicodelia, nació en Berlín en 2010, y su breve pero muy intensa trayectoria ha cosechado grandes elogios por parte de público y crítica. El cantante y guitarrista Lupus Lindemann, el bajista Mammut y el batería Tiger, inspirados en el sonido de las bandas de los años 70 han hecho de Kadavar un proyecto muy particular y reconocible aportando toques stoner y psicodelia a su contundente hard-rock.

Horisont, el quinteto sueco de hard-rock inyectado en psicodelia es ampliamente conocido por sus apoteósicos directos. Horisont vienen a GetMAD! presentando su nuevo larga duración titulado “About Time” (Century Media), el quinto en su trayectoria y que verá la luz el 3 de febrero y que promete alzarles al trono del rock escandinavo.

Así se habla de Adrift en “All that is Heavy”: “Inmenso y crudo sludge desde España, compartiendo rasgos genéticos con sus compatriotas Moho y apareciendo como un voraz cruce entre Kyuss y Cavity”. La veterana banda madrileña de rock duro Adrift prometen dar un legendario directo con los temas más contundentes de su trayectoria, después de un largo periodo silencio.

→ Kadavar, Horisont y Adrift son los tres primeros nombres confirmados en la sala Changó Live, una sala a la que tendrán acceso los poseedores del abono CHANGÓ (que da acceso únicamente a la sala Changó Live) o del abono ESTRELLA (válido para acceder a todas las salas).

Garage, psicodelia y punk-rock en las salas BUT, Tabóo y Maravillas

Jim Jones and the Righteous Mind. Jim James se pone al frente (esta vez junto a Gavin Jay, Joe Glossop, Phil Martini y David Page) de esta nueva apuesta musical tras poner punto y final a su anterior proyecto The Jim Jones Revue. Una potente colección de canciones que evolucionan desde lo exótico a lo misterioso y oscuro.

Los adoradores de la psicodelia envolvente con actitud shoegaze y espectaculares melodías contenidas están de enhorabuena. La banda californiana Froth visitará los escenarios de GetMAD! en su segunda edición presentando su nuevo larga duración, “Outside (briefly)” (Wichita Recordings, 2017) la tercera entrega de su trayectoria tras ganar una legión de fans con “Bleak” (2015) y “Patterns” (2013).

Desde California llega Morgan Delt, con su preciosismo sonoro aportando nuevas oleadas de agradecida psicodelia llena de brillo y ecos oníricos, muchos de ellos contenidos en su último y aclamado trabajo, “Phase Zero” (Sub Pop, 2016). Canciones que quedan grabadas en la cabeza y el corazón del oyente.

Desde Melbourne llegan The Baudelaires un cuarteto de psych-garage que viene presentando su primer larga duración, “Musk Hill” que vio la luz el pasado mes de noviembre (Off The Hip Records, 2016). Actitud garage que navega entre atmósferas lisérgicas con tintes oscuros y psicodélicos.

Tras presentar sus temas en formato acústico en la primera temporada de GetMAD!, Tall Juan viene desde Nueva York con su carismático punk-rock melódico y reiterados guiños al power pop, apadrinado por el mismísimo Mac DeMarco. Lo suyo es pura actitud en actitud en directo, tanto es así que de él se dice que podría ser la reencarnación del mismísimo Joey Ramone.

Dyr Faser es una innovadora propuesta musical venida de Boston en la que los sintetizadores de Eric Boomhower y Katherine Murray y el sonido clásico de guitarra de Thalia Zadek (Come) se convierten en una explosión mística e hipnótica a base de melodías concretas estilo krautrock y vanguardia musical.

→Jim Jones and the Righteous Mind, Froth, Morgan Delt, The Baudelaires, Tall Juan y Dyr Faser son los primeros nombres confirmados para las salas BUT, Tabóo y Maravillas, salas a las que tendrán acceso los poseedores del abono MALASAÑA (válido para acceder a las salas BUT, Tabóo y Maravillas) o del abono ESTRELLA (válido para todas las salas incluyendo la sala Changó Live).