Justice Theory edita su nuevo sencillo Welcome The The Family

Su tercer sencillo “Welcome The The Family” se estrena hoy 26 de marzo de 2017. Valtteri llegó con letras que encajaban perfectamente con un espíritu energético de la canción. La idea para las letras vinieron de que la agresividad cruda y rápida de ir por la vida, lo que finalmente decidió la banda decide es que este sería definitivamente nuestro próximo single. Más específicamente, las letras hablan de una persona / un hombre / ciudadano, que ha tenido suficiente de este mundo encadenado por estúpidos estándares y limitaciones. Construye una familia de rebeldes que comienza a estallar contra el mundo de las reglas restrictivas.

Un comentario de Valtteri:

Al principio decidimos que nuestro siguiente single será una pista alegre y de alta potencia. Dimos algunos pasos atrás de la masa y la melodía que nuestro único single “Unbroken” fue todo. Welcome To The Family está muy inspirado en nuestro primer sencillo “Necessary Evil” y también tiene las vibraciones que Anthrax fueron capaces de traer en sus canciones – No demasiado en serio, pero de manera convincente. Creo que nos las arreglamos para conseguir lo que queríamos en esta canción, y estoy bastante seguro de que será uno de los mejores momentos en nuestros próximos shows. ¡MOLA!

Esta canción está dedicada a nuestros queridos amigos y fans, quienes son apoyados y creen en nosotros desde el principio. Estamos más que felices de ver que ustedes están ahí afuera! Tan grande gracias a todos!

