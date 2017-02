John Wetton, bajista/vocalista de Asia y King Crimson ha muerto a los 67 años.

John Wetton, ex bajista y cantante de King Crimson y actual miembro del supergrupo Asia, murió en la madrugada de este martes a los 67 años, en la localidad inglesa de Bournemouth, tras una larga lucha contra un cáncer de colon que lo había obligado a cancelar varias giras, confirmó su manager Martin Davill, a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

El músico británico falleció mientras dormía, de acuerdo a la información aportada en la página de Facebook del grupo Asia, que integraba junto a Carl Palmer, Geoff Downes y Sam Coulson.

“Lamentamos informar que el cantante icónico John Wetton falleció en su sueño esta mañana. Descansa en paz, John“, reza el mensaje publicado por la banda.

“Queridos, lamento de ser el encargado de anunciar la triste noticia que mi querido amigo, compañero de banda y co-escritor John Wetton ha fallecido“, escribió en su cuenta de Twitter, por su parte, el músico Geoff Downes.

Wetton había anunciado el pasado 11 de enero, a través de su web oficial, que no sería parte del crucero “Cruise to the edge”, que se realizará entre marzo y abril, y que reunirá a leyendas del rock progresivo, por tener que someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Además, confirmaba que su lugar en la próxima gira de Asia iba a ser ocupado por su “amigo” Billy Sherwood, actual bajista de Yes.

El músico había sido sometido a una operación en 2015, tras la cual informó que se le había sustraído una “masa tumoral” de alrededor de un kilo de su abdomen, tras lo cual retomó su actividad musical.

También, en 2007, había tenido que ser operado de urgencia del corazón, en un procedimiento en el que casi pierde su vida.

Nacido en Derbyshide, en 1949, Wetton alcanzó la popularidad al convertirse en el bajista y cantante de King Crimson, banda con la que grabaría memorables discos como “Lark’s tongue in Aspic”, de 1972, y “Starless and bible black” y “Red”, de 1974.

Tras un breve paso por Roxy Music, el bajista fue convocado para el supergrupo Asia, que reunía a figuras de las más relevantes bandas del rock progresivo, como Yes, King Crimson y Emerson, Lake & Palmer, en donde se desempeñaba actualmente.