[IN MUTE] – “HUMAN OBSOLESCENCE” su nuevo vídeo!

El nuevo video de los levantinos [IN MUTE] se llama “Human Obsolescence” y puedes verlo haciendo click en la imagen de este video. El tema pertenece al nuevo álbum “Gea”, con fecha de salida mundial el próximo 24 de marzo de 2017.

Realiza la preventa del album y recÍbelo en su fecha de lanzamiento el próximo 24 de Marzo. Edición especial firmada a mano por los miembros de la banda. Por solo 7.99 € en la tienda online de Art Gates Records.

TRACKLIST:

1. We Die Together

2. Gea’s Defence: Disease

3. Gea’s Defence: Alquemy

4. Gea’s Defence: As We Are

5. Barefoot

6. The Eternal Return

7. Human Obsolescence

8. Dance of Destruction

9. Your Bane

10. Damage Inc. (Metallica Cover)

La banda presentará “Gea” en una extensa gira por la península que comenzará el próximo 24 de Marzo.

“GEA” SPANISH TOUR

24/03 – Malaga / Sala Velvet

25/03 – Zaragoza / Sala Utopía

31/03 – Castellón / Sala La Burbuja

01/04 – Bilbao / Sala Azkena

21/04 – Granada / Sala Prince

22/04 – Sevilla / Sala K

13/05 – Barcelona / Sala Boveda

26/05 – TBA

27/05 – Oviedo / Sala Franel Rock

02/06 – TBA

03/06 – Jaen / Festival Oleo Rock ’17

30/06 – Zamore / 2! Live Fest

21/07 – Gilena / Acordes de Rock

06/10 – Albacete / TBA

07/10 – Alicante / TBA

12/10 – TBA

13/10 – Gerona / Sala La Mirona

27/10 – Murcia / Sala 12 y Medio

28/10 – Madrid / Sala Lemon

[IN MUTE] han grabado Gea en Millenia Estudios en Valencia. El disco ha sido preproducido por David G. Álvarez (Angelus Apatrida) e [IN MUTE], grabado y mezclado por Raúl Abellán y masterizado por Vicente Leal.