IN FLAMES – Nominado para los Grammis en Suecia!

0

IN FLAMES – 2017 será una vez más un año fuerte para la institución del Metal en Suecia, IN FLAMES! Comienzan el año con una gira de la arena del Reino Unido como invitados especiales de Avenged Sevenfold hoy, seguido de una gira como cabezas de cartel en Europa y en ciudades selectas (ver más abajo) esta primavera.

Además de su calendario de giras muy ajetreado, su reciente álbum “Battles” ya ha sido nominado para el Grammis sueco como ‘Hard Rock / Álbum de Metal del Año’, marcando la 8ª nominación del grupo hasta la fecha. Los premios se celebrarán en Estocolmo el 28 de febrero. Otras bandas nominadas en esta categoría incluyen DARK TRANQUILITY y GHOST.

La banda dice: “Nos sentimos muy honrados de haber recibido nuestra 8ª nominación al Swedish Grammis para nuestro nuevo álbum,” Battles “. No podemos agradecer a nuestros fans lo suficiente, quienes, a lo largo de sus años de apoyo y dedicación a nuestra música, han mantenido IN FLAMES vivo e inspirador, Jesterheads, esta es para ti! ”

En marzo, la banda dará inicio a su gira europea llamada “IN OUR ROOM – An Evening With IN FLAMES”. Actuarán en lugares espectaculares e íntimos como iglesias y teatros. La mayoría de los espectáculos ya están agotados, así que asegúrate de coger algunos de los últimos boletos disponibles ahora @ InFlames.com.

Estas son todas las fechas:

March 18 NO Oslo, Kulturkirken SOLD OUT!

March 19 S Gothenburg, Pustervik SOLD OUT!

March 20 S Stockholm, Berns SOLD OUT!

March 22 D Berlin, Admiralspalast

March 23 D Bochum, Christuskirche SOLD OUT!

March 24 D Offenbach, Capitol SOLD OUT!

March 26 D Munich, Freiheiz SOLD OUT!

March 27 I Milan, Teatro Dal Verme

March 28 F Strasbourg, La Laiterie

March 29 F Paris, Alhambra

March 31 CH Zurich, Theatre 11