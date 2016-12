IMMORTAL – Empezará a grabar su noveno álbum en Enero!

0

IMMORTAL comenzará a grabar su noveno álbum en enero de 2017.

“Las canciones han estado listas durante algún tiempo, pero queríamos grabarlas en el lugar y la hora correctas.Trabajaremos una vez más con Peter Tägtgren en Abyss Studio que produjo nuestros cuatro últimos álbumes.La banda entrará en el estudio durante el invierno a Tienen la atmósfera adecuada.

Esperamos poder grabar y presentar el nuevo álbum a las hordas IMMORTALES en algún momento en 2017.

Las pistas que aparecerán en el álbum son: ‘Northern Chaos Gods’, ‘In Battle Ride’, ‘Gates To Blashyrkh’, ‘Blacker Of Worlds’, ‘Where Mountains Rise’, ‘Grim and Dark’ ‘Y’ Ravendark ‘.

Blashyrkh, diciembre de 2016

Demonaz y Horgh ”

