Hummano: ¡Lyric video de ‘Prophet Of None’ y pre-order de Genocide!

Llegó la hora de empezar a degustar cómo las gastan Hummano en su nuevo álbum, y nada mejor que un lyric video para ello. La banda ha escogido ‘Prophet Of None’ como primer single de Genocide, y la verdad es que la elección no podría ser más acertada… Gracias al gran trabajo de The Core Inside, este lyric video nos muestra hasta qué punto el metal y el deathcore de los madrileños ha adquirido unos tintes mucho más agresivos, serios y oscuros de lo que nos tienen acostumbrados. Fuera de sus canciones Hummano nos dan todo el cachondeo que queramos, pero cuidado, porque su nuevo disco no contiene broma alguna. Genocide saldrá a la venta el próximo viernes 31 de marzo, pero la tralla de ‘Prophet Of None’ es de momento un aperitivo estupendo.

Aprovechando el lanzamiento de este adelanto, los de Tres Cantos han activado el pre-order de Genocide, que viene además con muchas y suculentas novedades en materia de merchandising. ¡Así pues, no te pierdas este vídeo, y mucho menos te olvides de hacerte con tu copia y nuevo merch de Hummano!

Pre-order físico: http://hummano.bigcartel.com

Pre-order digital: https://hummano.bandcamp.com

Facebook: www.facebook.com/HummanoBand

Twitter: https://twitter.com/hummanoband

Instagram: www.instagram.com/hummanoband