Human Ashtray lanzan el single ‘Death Is Certain, Life No’

Human Ashtray publican ‘Death Is Certain, Life No’, tema de adelanto de su inminente nuevo álbum Exile. Veloz, machacante y dotado de unos riffs rotundos y aplastantes, esta canción pulverizará a sus seguidores de siempre mientras conquista, seguro, a cualquier fan de la rama más violenta del death. Siempre flirteando con el brutal death de virtuoso trato de guitarras, en ‘Death Is Certain, Life No’ también es posible que encuentres alguna sorpresa a nivel de voces… En todo caso, el corte viene que ni pintado para hacerse una idea de cuán bestia es lo nuevo de los catalanes.

Mientras te enchufas este temazo, recuerda que Exile saldrá a la venta por mediación de Blood Fire Death y No Humano Records el próximo viernes 27 de enero, aunque ya está en marcha el pre-order en el siguiente link: https://www.facebook.com/events/829537597185954/

