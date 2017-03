HIM – Anuncia gira de despedida

Tras un largo silencio de radio, los gigantes finlandeses de rock HIM han anunciado una gira de despedida, cerrando el capítulo final de sus 26 años de carrera. “Después de un cuarto de siglo de Amor y Metal entrelazados sentimos sinceramente que HIM ha corrido su curso antinatural y adieus debe ser dicho con el fin de dar paso a las vistas, olores y sonidos aún inexplorados. Gracias. ” Dice el vocalista Ville Valo. Los boletos van en la venta general 9am el miércoles 8 de marzo.

Formado en 1991 por el vocalista Ville Valo, el guitarrista Mikko “Linde” Lindström y el bajista Mikko “Migé” Paananen, HIM se destaca como uno de los actos más singulares del rock mundial. Bellamente mezclando metal, goth y hard rock con letras profundas, pensadas y conmovedoras, HIM ofreció al mundo una nueva versión del género de metal, que se conoció como Love Metal (también el título de su cuarto álbum).

A lo largo de ocho álbumes de estudio, HIM capturó los corazones y las mentes de los fans de todo el mundo, atraídos por su estilo irresistible e inimitable. Bajo la bandera de su logotipo de Heartagram – un símbolo potente que encapsula la yuxtaposición de la luz y de la oscuridad, el feroz y desamparado, y el mal y el amor encontrados en su música – HIM llenó los lugares y las cartas se estrellaron por todo el mundo, Innumerables portadas de revistas y convertirse en el primer acto finlandés para lograr el estatus de oro en los Estados Unidos.

Ahora, cuatro años después del lanzamiento de su último álbum de estudio ‘Tears On Tape’, HIM está diciendo adiós, teniendo en 14 países a través de 35 programas para su último adiós. “A finales de 2017 seremos liberados en la naturaleza”. Dice el bajista Mige. “Antes de este acontecimiento de gran transformación, nos encantaría ofrecerte una última oportunidad para experimentar nuestras actuaciones en vivo en el servicio de Su Majestad. No será una lástima, sino una celebración del amor metal en toda su gloria lovecraftiense.

Capturele por última vez en una de las siguientes presentaciones.

MIÉRCOLES 14/06 BARCELONA (SP) RAZZMATAZZ

THU 15/06 MADRID (SP) LA RIVIERA

FRI 16/06 SANTANDER (SP) SALA ESCENRIO