HIM agotan entradas para toda la gira española

Tras agotar las entradas en Madrid y Santander, Barcelona, que ya había sufrido un cambio de local de mayor capacidad al pasar de la sala Apolo a Razzmatazz, también cuelga el cartel de agotadas las localidades, cerrando la venta de una gira que ha demostrado que los fans no habían olvidado a HIM

Además, algo desconocido en el momento de anunciar la gira, la banda finlandesa ha anunciado que esta será la gira de despedida del grupo ya que en palabras de su líder Ville Valo “la banda ha finalizado su camino”, por lo que estos shows serán particularmente especiales para ellos.

Con más de 8 millones de discos vendidos desde su formación en 1995, la distinción de haber grabado el single más vendido en la historia de Finlandia, ‘Join Me In Death’ de su álbum de 1999, Razorblade Romance, ser la primera banda finlandesa en haber conseguido un disco de oro en Estados Unidos en 2005 por las ventas de Dark Light, además de haber encabezado los mayores festivales en Europa y colgar el cartel de sold out en la mayoría de sus conciertos, HIM demuestran que son un grupo a tener en cuenta.

Su último álbum, Tears On Tape, fue editado en el año 2013 y para esta nueva gira HIm ofrecerán un repaso a todos los grandes éxitos de su trayectoria, en unas actuaciones que, de nuevo, serán memorables para sus miles de fans.

HIM GIRA ESPAÑOLA

14 de Junio. Barcelona (Razzmatazz) ¡¡AGOTADAS!!

15 de Junio. Madrid (La Riviera) ¡¡AGOTADAS!!

16 de Junio. Santander (Sala Escenario) ¡¡AGOTADAS!!