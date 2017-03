HIGH FIGHTER: De gira con CONAN, DOWNFALL OF GAIA + HARK en Marzo!

Tras el exitoso lanzamiento de su álbum de debut ‘Scars & Crosses’ en el verano de 2016, la banda de hongos y estirones HIGH FIGHTER, con sede en Hamburgo, acaba de anunciar que se unirá a una gira europea completa con CONAN, DOWNFALL OF GAIA y HARK, 8 de marzo de 2017!

Nacido en el verano de 2014 por ex miembros de la banda de A Million Miles, Buffalo Hump y Pyogenesis, esta banda es un cóctel volátil de riffs pesados ​​como el infierno alimentado por la cerveza y los poderosos riffs weedian. Añadir una dosis pesada de los blues y estas voces esquizofrénicas mortales y HIGH FIGHTER ofrecen algo nuevo a la escena.

Si está buscando una banda muy pulida, busque en otros lugares como HIGH FIGHTER play mean y dirty Blues, Stoner, Doom & Sludgy riffs para alimentar su apetito con!

Después de su primera y aclamada demo EP “The Goat Ritual” lanzado a finales de 2014, seguido por numerosos espectáculos en toda Europa, incluyendo festivales, espectáculos y giras con bandas como Ahab, Mammoth Storm, Elder, Crowbar, Corrosion of Conformity, The Midnight Ghost Train, Earth Ship y muchos más, HIGH FIGHTER han lanzado su primer álbum de larga duración ‘Scars & Crosses’ en junio de 2016 en la etiqueta de culto de Finlandia Svart Records.

Mientras que la banda ya está trabajando en el álbum número 2 y está confirmado para los espectáculos del festival este año, como Wacken Open Air 2017, Under The Black Moon o Malta Doom Fest, HIGH FIGHTER están aguardados para abrirse para los pesos pesados ​​CONA, así como especiales Los invitados DOWNFALL de GAIA y la banda HARK de la progresiva-energía-fango Galés.

Asegúrese de coger este emocionante tour line-up en vivo y en las siguientes fechas:

18.03.2017 ESP, Madrid – Chango

19.03.2017 ESP, Barcelona – Boveda