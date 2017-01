HETROERTZEN acaba de lanzar un video lírico de la canción “Zealous Procreation”

0

La pista se toma de su próximo lanzamiento, ‘Uprising of the Fallen’, que le llevará de nuevo a las raíces más profundas del género con ocho pistas negras, extremas, emocionales y espeluznantes.

El 24 de febrero, ‘Uprising of the fallen’ verá la liberación en digipack CD, digital, edición limitada 180g formatos de vinilo (Incluyendo un folleto de 16 páginas A4 con letras y obras de arte) y una caja de Ltd.

Esta caja de edición limitada de 100 copias en todo el mundo contiene: versión exclusiva de casete sólo disponible en esta caja junto con bandera exclusiva, ‘The Path Bearer’pendant y digipack cd.

TRACKLISTING :

1. Uprising

2. Zealous Procreation

3. The Fallen Star

4. Path Bearer

5. The Trial

6. Upon the Thresholds

7. Perception of the Unseen

8. Lost and Betrayed

LINE UP :

Deacon D. – Drums

Åskväder – Guitar

Anubis – Guitar & Vocals

Ham – Bass

BAND LINKS :

hetroertzen.se

facebook.com/HETROERTZEN

DISCOGRAPHY:

Avernal Mystic Black Poetry – Demo (2001)

Flying Across the Misty Gardens – CD & LP (2002)

A Crimson Terrible Vision – CD (2003)

Rex Averno – CD (2005)

Exaltation of Wisdom – LP & CD (2010)

Capax Infiniti – Split with Dødsengel LP & CD (2013)

Exaltation of Wisdom – Re-issue CD, digital (2014)

Ain Soph Aur – LP, CD, MC, digital (2014)