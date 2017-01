HEAVY SCOTLAND otro importante festival esta vez en Escocia.

0

HEAVY SCOTLAND ha anunciado sus detalles previos al evento, que se celebrarán el viernes 31, un día antes del evento principal, en el Studio24 de Edimburgo.

Las bandas son: Certain Death, Footprints in the Custard, Kingpin, junto con invitados especiales sorpresa, TBA. A continuación se presenta la fiesta de metal Keep It Steel con juegos de DJ.

La entrada es solamente £ 3 o libre con un boleto del festival.

El evento complementa el festival de metal más grande de Escocia, cuya alineación completa ha sido anunciada:

Celebrada el festival de Edimburgo entre el 1 y 2 de abril, Heavy Scotland es:

Behemoth (UK/EIRE Exclusive)

Arch Enemy

Finntroll

Grave

Destruction

Fleshgod Apocalypse

Havok

Warbringer

Ingested

Blaze Bayley

Evil Invaders

Dyscarnate

Sodomized Cadaver

Shiraz Lane

Centrilia

Disposable

Battle of the Bands winner