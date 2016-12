HAVOK, WARBRINGER, GOROD y EXMORTUS en Abril

El thrash metal estadounidense llega de la mano de HAVOK. La banda, actualmente inmersa en el próximo lanzamiento de su nuevo disco, estará en Madrid y Barcelona los próximos 26 y 27 de Abril, respectivamente.

Tras “Burn” llega el salto a la fama HAVOK con el genial disco de Thrash Metal “Time is Up”, que les llevaría a girar por todo el mundo y hacerse hueco en la escena internacional.

Y tras “Unnatural Selection” (2013) la banda prepara ya su esperado nuevo disco, que será editado por Century Media y promete ofrecer el más agresivo y afilado Thrash Metal del momento.

Les acompañan WARBRINGER presentando su ya quinto disco titulado “Woe to the Vanquished”, que será editado este próximo 31 de Marzo. Producido y mezclado por Mike Plottnikoff (Fear Factory, In Flames) y masterizado por Howie Weinberg (Slayer, Pantera), “Woe to the Vanquished” supone un triunfante paso más en su carrera y un absoluto MUST para todo aquel que escuche metal hoy en dia.

Y cerrando el cartel, los franceses GOROD con discazos como “A Maze of Recycled Creeds” y EXMORTUS, virtuosa banda que se atreve mezclar el heavy y el thrash más auténticos con death o prog.

Gira imprescindible para los fans del Thrash y Death metal más auténtico con nada menos que cuatro de las bandas más potentes de la escena actual, ¡imprescindibles!