Hautajaisyö – la banda de Finlandia realizan nuevo sencillo!

0

Desde las profundidades de la melancolía finlandesa y el mensajero de la muerte Hautajaisyö (noche de funeral) lanzó un nuevo single el 19.01.2017 y su llamado “Unohdetut” (el olvidado).

Esta canción es la canción más melódica que jamás han tocado y los dos guitarristas tocan riffs melódicos y brutales como nunca antes. Con la voz normal de gruñido bajo viene más “heavy metal” voces limpias estilo hecho por Tomas Ahlroos de Omniversum banda. El mismo hombre estaba apareciendo en el primer álbum de Hautajaisyö.

El melancólico thrash de la banda y el death metal melódico tienen un sabor único en ellos. Las voces cantadas en finlandés no son letras de death metal tradicionales. Las canciones son duras y brutales, pero todavía melódicas de muchas maneras. La segunda canción en el single es una canción de cubierta de una banda de hard rock finlandesa “Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus” y el largo título de la canción significa “62”.

Hautajaisyö está haciendo su segundo álbum mientras hablamos y el lanzamiento está programado a finales de este año.

Hautajaisyö – Unohdetut

01. Unohdetut

02. Kuusikymmentäkaksi (Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus cover)

“Unohdetut” composed By, Arranged By, Lyrics By: Hautajaisyö “Unohdetut” single (2017)

By: Inverse Records

Kuusikymmentäkaksi” Original song by: Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus.

Composed By, Arranged By, Lyrics By: Timo Rautiainen

from: Itku Pitkästä Ilosta (2000)

By: Ranka Records

Upcoming gigs::

Cave Bar, Iisalmi, Finland 03.03.2017

Fubar, Tallinn, Estonia 13.04.2017

Hautajaisyö is:

Janne Partanen – Vocals

Sami Pirskanen – Guitars

Ville Moisanen – Guitars

Simo Pesonen – Bass

Teemu Roth – Drums

& Tomas Ahlroos from Omniversum on clean vocals