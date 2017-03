GUN nos visitan en mayo, y en Madrid les acompañarán COFFEINE

En mayo vuelven GUN a nuestro país, una de nuestras bandas de rock más queridas y apreciadas, y siempre un valor seguro encima de un escenario. Tras el éxito de la gira en 2015, la banda escocesa vuelve a nuestros escenarios para mostrar una vez más su poderoso directo… Para muchos de los que les conocen, son la mejor banda de Hard Rock que nunca ha existido por sus canciones cargadas de sentimiento, una buena dosis de guitarra y ritmo que les hizo únicos en su generación.

Formados en Glasgow por los hermanos Gizzi a finales de los 80, llegaron para reinventar el género rockero con un disco de debut, “Taking On The World”, que en septiembre de 2010 fue incluido en la lista de los 150 mejores discos de debut de todos los tiempos de la prestigiosa revista británica Classic Rock.

A lo largo de los años, la banda ha sido invitada a compartir escenario con grandes artistas como los ROLLING STONES, BON JOVI, SIMPLE MINDS, BRYAN ADAMS y DEF LEPPARD. Con discos alabados por la crítica, muchos premios a sus espaldas y algunos cambios de formación en su historia, GUN decidieron tirar la toalla en 1998. La banda se reformaría en 2012 con el disco “Break The Silence”, cuya buena recepción les valió para saltar al escenario del Download Festival.. y volver a tocar en nuestro país por aquel entonces, con excelentes resultados.

Anotar las citas en vuestra agenda, porque el próximo 12, 13 y 14 de mayo (las tres fechas de la banda en nuestro país: Barcelona, Madrid y Oiartzun respectivamente), GUN promete un setlist cargado de clásicos (“Steal you fire”, “Better days”, “Shame on you”, “Taking on the world”…), un repaso a su brillante carrera, rock clásico y actual a un tiempo para oídos selectos con letras de exquisita poesía… Y, como contamos debajo, tendrán teloneros de lujo en Madrid, ¡casi nada! Estos son los datos del concierto de la capital :

GUN + COFFEINE: Sábado 13 de mayo 2017 – Madrid (Sala Changó)

Entradas: 20 euros (+gastos) anticipadas y 25€ en taquilla

Ya a la venta en Ticketmaster y en los habituales puntos de venta físicos: Bar On Rock, Escridiscos, Rebel Yell Rock Bar y en Potential Hardcore

Permitida entrada a menores (menores de 16 acompañados de un adulto o tutor legal)

Ya con la formación con Dante (inicialmente bajista y vocalista en esta nueva etapa) establecido como frontman y remarcando en este 2016/17 la vuelta a la formación del guitarrista Alex Dickson (que grabó “Gallus” en el 92, y también estuvo, entre otros con BRUCE DICKINSON en la etapa en solitario del cantante de IRON MAIDEN en la segunda mitad de los 90) a la formación, sin duda que estos conciertos en España en mayo de 2017 se presentan más que excitantes. Formación actual de GUN: Dante Gizzi (cantante) / Jools Gizzi (guitarrista) / Andy Carr (bajista) / Alex Dickson (guitarrista) / Paul McManus (batería).