Gods of Violence de KREATOR no para de cosechar éxitos. Sin miedo a equivocarse, se puede decir que recién despertado el año, estamos ante un disco que apunta a estar alto en las listas de mejor disco del año. Tanto es así que descaradamente se a colado en sitios de honor de algunas listas de ventas.

La banda ha comentado: “¡Gracias a todos las hordas del mundo! Con vuestra ayuda, han llegados los buenos resultados. ¡Nos vemos en el GODS OF VIOLENCE Tour!”

El GODS OF VIOLENCE Tour parará en España en dos fechas junto a SEPULTURA, SOILWORK Y ABORTED los días :

23 de Febrero en Razzmatazz 1 (Barcelona)

24 de Febrero en La Riviera (Madrid)

Germany: #1

Austria: #4

Czech: #7

Finland: #7

Switzerland: #13

Sweden: #19 (Rock/Metal #1)

Belgium (Flanders): #20

Poland: #21

Belgium: #24

Slovakia: #26

Spain: #28

Australia: #30

USA: #33 (Heatseeker #1, Hard Music #2, Rock Album #9, Billboard 200 #118)

Scotland: #37

Belgium (Wallonia): #46

Japan: #55 (international #6)

Netherlands: #58

France: #59

UK: #72 (Rock #2, Indie #7)

Canada: #90 (Hardcharts #7)