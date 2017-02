Gira española de Riverside con el Towards The Blue Horizon Tour 2017. “2017 debe ser el año donde volvamos a la vida, pero no lo haremos a no ser que volvamos también sobre los escenarios. Así que nos enorgullecemos de informarte que Riverside vuelve con el ‘Towards The Blue Horizon Tour 2017”

Y así es, RIVERSIDE vuelven para tocar en directo con una nueva formación que superará todas las expectativas y traerá de vuelta lo mejor de los polacos. Se harán shows absolutamente excepcionales con gran cantidad de material inédito, nunca tocado en directo.

“Junto a cada uno de vosotros queremos bucear en este regreso a los escenarios y hacer que el sonido de cada composición sea más mágico que nunca” nos asegura la banda.

“Ahora somos una banda diferente, más seria, más experimentada, más madura… sin Piotr. Pero él siempre permanecerá con nosotros y seguiremos tocando en directo tal y como hemos hecho siempre.”

Gira que pasará por Barcelona y Madrid los próximos 13 y 14 de Mayo, absolutamente maravillosa y tan largamente esperada.

‘Este no es el final, aún no ha llegado el momento de despedirse’; os esperamos en el regreso de RIVERSIDE.

Gira española de Riverside con el Towards The Blue Horizon Tour 2017

Entradas ya a la venta: www.madnesslive.es/comprar-entradas/

Sábado 13 de Mayo, 19:00 hrs.

Sala Salamandra 1 (L’Hospitalet, Barcelona)

Anticipada: 25€ / Taquilla: 30€

Venta de Entradas: Revolver, Pentagram, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Domingo 14 de Mayo, 19:00 hrs.

Teatro Barceló (Madrid)

Anticipada: 25€ / Taquilla: 30€

Venta de Entradas: Escridiscos, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025