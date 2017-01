0

Gira de 40 años de aniversario de THE FLESHTONES. The Fleshtones celebran su 40 años en la carretera en nuestro país en una gira que comienza este mes de enero, tanto años avalan a esta banda neoyorkina desde que debutara en el CBGB, un 19 de mayo de 1976, para dar por seguro un concierto de lo más saltarín y dicharachero del mundo del garaje-rock liderada por Peter Zaremba y Keith Streng junto a Bill Milhizer y Ken Fox.

Situémonos a mediados de los 70 en el suburbio neoyorquino Lower East Side. Allí encontraremos un tugurio llamado CBGB que acabará por convertirse en legendario. Por su oscuro escenario desfilan noche tras noche la flor y nata de la naciente nueva ola de la ciudad: Ramones, Blondie, Talking Heads, Patty Smith, Television, son habituales del lugar. El 19 de mayo de 1976 debutan allí The Fleshtones. Una banda anacrónica, poco interesada en las vanguardias del momento, inspirada más en el garage de los 60 que en los sonidos contemporáneos. Con los mismos presupuestos y casi 40 años después (quién lo iba a imaginar) Peter Zaremba, Keith Strench, Bill Milhizer y Ken Fox y visitan por enésima vez nuestro país en una extensa gira de más de 16 fechas que recorrerá España de punta a punta. The Fleshtones no aportan nada nuevo ni lo pretenden, tan solo rock & roll clásico, versión bailable, del de toda la vida. Sin embargo hay pocas bandas en el planeta que derrochen tanta diversión, energía y buena onda en sus directos. Sus fans españoles lo saben bien ya que no suelen faltar nunca a su cita anual con los escenarios de nuestro país. Siempre es una delicia ver a estos tipos legendarios que parecen no tener fecha de caducidad, algo que ningún aficionado al rock & roll debería dejar de hacer al menos una vez en la vida.

Actitud intensa y siempre festiva de The Fleshtones en sus conciertos, rindiendo pleitesía a todas aquellas bandas de la invasión británica, Beatles, Stones, Dave Clark Five, Kinks, Yardbirds, o los grupos del garage-rock 60’s estadounidense, llámense The Mysteryans, The Sonics o The Standells. The Fleshtones siguen fieles a sus ideales, pues son de los pocos que a lo largo de su carrera han continuado editando sus discos en vinilo, formato que muchos otros olvidaron durante un tiempo y por supuesto, más de una veintena de ellos, su último el publicado el año pasado “The band drinks for free”.

12 enero en Barcelona, Marula Café

13 enero en Guadalajara, Óxido

14 enero en Vitoria (Gasteiz), Hell Dorado

15 enero en San Sebastián, Bukowski

16 enero en la Coruña, Mardi Grass

17 enero en Cangas de Morrazo, Salason

19 enero en Zaragoza, La Casa del Loco

20 enero en Valencia, 16 Toneladas

21 enero en Castellón, san Antoni Pop Festival

22 enero en Orihuela, La Gramola

23 enero en Tarazona de La Mancha, Sala Star

24 enero en Estepona, Louie Louie

25 enero en Sevilla, Sala X

26 enero en Córdoba, Ambigú Axarquía

27 enero en Madrid, El Sol

28 enero en Gijón, Nuevo Savoy

29 enero en Bilbao, Kafe AntzokIa