Gira 10º Aniversario de FOUR YEAR STRONG. La gira llegará a Barcelona y Madrid en Enero

0

Los estadounidenses Four Year Strong publicaban en 2007 un disco llamado ‘Rise or Die Trying’, que les daría la oportunidad de darse a conocer por todo el mundo y que cambiaría drásticamente sus vidas. Con 2017 marcando su 10º aniversario, Four Year Strong quieren agradecer a todos los que salieron y apoyaron a una joven banda y a todos los que todavía se vuelven locos en sus conciertos cuando tocan canciones de ‘RODT‘, un disco que les dio todo en estos últimos diez años.

Durante el próximo año realizarán la gira de ‘Rise or Die Tryin’ que celebrará 10 años de la banda con conciertos por todo el mundo, donde estarán tocando el disco de principio a fin. Estarán tocando en salas más pequeñas e íntimas para realmente hacer algo especial. Mantente atento al anuncio de la gira, únete a ella y vuélvete loco cantando las canciones del disco que te hizo descubrir a la banda. Triunfa o muere en el intento.

CONCIERTO EN BARCELONA – Sala Razzmatazz 2

30 DE ENERO DE 2017

CONCIERTO EN MADRID – Sala Changó

31 DE ENERO DE 2017