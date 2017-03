FREAKANGEL – Desde Estonia Electro/Metal, estrenan vídeo + Info

FREAKANGEL ha estrenado el nuevo video ‘In The Witch House’, una nueva pista tomada de su próximo álbum programado para su lanzamiento este verano a través de Digital World Audio.

Combinando los ritmos y la precisión del techno, dub-step y drum n bass con el poder de trituración del metal, FREAKANGEL ha creado su propia marca de crossover industrial tan intensa como única.

Durante los últimos años, FREAKANGEL ha viajado implacablemente por toda Europa, cambiando de una configuración electrónica pura a un acto de rock en directo de cuatro piezas y adquiriendo un número cada vez mayor de fans. Aparte de numerosas presentaciones de títulos, también han aparecido en un gran número de festivales industriales y de metal como Resistanz (Reino Unido), Wave-Gotik-Treffen y Dark Munich (DE), Hard Rock Laager (EE), Summer Darkness (NL) Castle Party (PL), Lumous y Findustry (FI) junto a actos como COMBICHRIST, LORD OF THE LOST y RAVE THE REQVIEM.

Las fechas de la gira y la información del álbum serán anunciadas pronto.