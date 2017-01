0

FORGOTTEN TOMB cancelan su concierto del Catalonia Extreme Winter. Al respecto la organización en su perfil de Facebook anunciaba:

“Lamentamos comunicar que Forgotten Tomb caen del cartel debido a un accidente de tráfico que mantiene a su cantante en estado crítico, aunque estable, desde Chroma Nation deseamos su pronta recuperación.

En lo que respecta al CEW, estamos trabajando para buscar un cabeza de cartel substituto y miraremos de facilitar una medida compensatoria a aquellos que mantienen su apoyo y confianza en nosotros. Por supuesto, facilitaremos instrucciones para aquellos que deseen devolver su entrada.

Agradecemos toda sugerencia para un posible cambio de cabeza de cartel, siempre atendiendo a nuestras capacidades y la línea general de nuestra programación.

Seguiremos informando.

Estamos trabajando en buscar un cabeza de cartel a la altura y facilitar una medida compensatoria en apoyo de la banda, no obstante, por supuesto, facilitaremos la devolución de entradas a aquellas personas que por el conjunto del cartel, lo crean conveniente.

En nada lanzamos una publicación con la situación, una posible solución y la medida compensatoria.”

La nota emitida por la propia banda dice:

“Hey folks, sorry for the recent lack of news. Our mainman F. got seriously injured in an accident 1 month ago and consequences have been that the recording-sessions for the new album got postponed and all upcoming shows/tours got cancelled, since he’s unable to perform both in studio and live. He’s recovering fast though and we’ll keep you posted about our next moves. The album will drop sometime in 2017, details will be revealed as soon as we are able to get back into the studio.”