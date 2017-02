Fin de Gira de Sylvania

Este 25 de Febrero es la fecha elegida por el grupo valenciano Sylvania para su final de gira en casa. Cierto es que aún tienen más fechas confirmadas en varios festivales, pero el día 25 de Febrero darán por concluida la gira presentación de su último disco “Recuerdos del Mañana“. Un disco que les ha llevado un paso más allá y con el cual han sido seleccionados por los mejores medios especializados nacionales e internacionales como banda revelación del 2016 y como uno de los mejores discos dentro de varios listados Top 10.

El grupo se encuentra en la mejor forma posible, han realizado una gran gira donde además han acompañado a grandes grupos como Alquimia, Opera Magna,Beethoven R y Eternal Idol banda del cantante de Rhapsody, Fabio Lione. Han tocado en grandes festivales como el Mezcla Metal Fest de Madrid, el Euskal Metal Fest de San Sebastián, y el Niwala Fest de Alicante. Y eso no es todo, si no que ya estan confirmados para varios festivales más entre los que se encuentra el Storm Rock Fest con Opera Magna a la cabeza (con alguna sorpresa más ya que el cartel no esta cerrado) y de nuevo el Mezcla Metal Fest de Madrid en su segunda edición, a parte de varios festivales más que todavía no se pueden decir.

Una gira llena de grandes emociones, con grandes eventos y mejores sensaciones. Pero por ahora vamos a despedir este disco por todo lo alto y es por ello que el 25 de Febrero se ha preparado un gran evento lleno de sorpresas en el Paberse Club con dos grandes bandas acompañantes, ell grupo valenciano Abstracto y el grupo Madrileño Alterevo.