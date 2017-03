Fiesta Bonfire (con acústico de las dos bandas teloneras) y recordatorio concierto

Ya llegan los esperados conciertos de BONFIRE en nuestro país, que nosotros en concreto les tenemos este domingo en Madrid (debajo os paso toda la información) y es momento tanto de recordar todos los datos de la gira, conciertos en sí, teloneros en Madrid… así como invitaros a todos los medios a la fiesta de presentación que vamos a hacer este jueves en Madrid, en el Rebel Yell, con la actuación en acústico de ALIEN ROCKIN´EXPLOSION y NEON DELTA, teloneros del concierto el domingo, y en el que regalaremos material promocional de las bandas y dos invitaciones para el concierto.

Aquí debajo tenemos todos los datos del concierto, primero:

La fiesta de presentación es este jueves en Madrid, en Argüelles en el Rebel Yell Rock Bar, de entrada libre, a partir de las 9 de la noche y en la que sortearemos merchandising oficial y dos entradas para el concierto, y podremos ver un acústico de las dos bandas. Os lo contamos todo aquí debajo:

Fiesta BONFIRE (y teloneros) en el Rebel Yell, en Argüelles, EL JUEVES día 30 de marzo, previa al concierto de Madrid del domingo. Contaremos con la presencia de ALIEN ROCKIN´EXPLOSION y NEON DELTA, que nos ofrecerán un acústico de 3 o 4 temas cada uno para presentar la propuesta de cada banda y ofrecernos un mini concierto desenchufado para abrir boca de la fiesta de hard rock que viviremos el domingo en la sala Changó.

Por supuesto durante toda la noche sonará música de las tres bandas, con incidencia lógica de BONFIRE, que además coincide que los tres presentan sus fantásticos nuevos discos: “Byte the Bullet” por el lado germano, “We A.R.E. here!” el de ALIEN ROCKIN´EXPLOSION (que sale el 5 de abril pero ya podremos escuchar algún adelanto esa noche) e “Imparable” de NEON DELTA (ya en la calle desde hace unos meses). ¡Será un placer escuchar los nuevos temas de los grupos!, además de muchos clásicos y canciones nuevas de BONFIRE, por supuesto.

Como decimos, aprovecharemos para regalar durante la noche (y a modo de concurso) dos invitaciones para el concierto, además de dos discos de cada banda por cortesía de los tres grupos, que se entregarán el día del concierto en el puesto de merchan. Finalmente, habrá precios especiales en el bar esa noche para los asistentes a la fiesta y por supuesto se podrán comprar las entradas para el concierto en el mismo local (además de para el resto de nuestros conciertos programados para las próximas semanas).

El evento es abierto y de libre asistencia, y por supuesto podrán asistir tanto medios y prensa como seguidores. Será una gran noche de hard rock, con acústico en directo de dos bandas y concurso incluido, ¿te parece que puedes faltar?… ¡yo no me lo pierdo!

Más info al respecto en la página del evento correspondiente. Y agradecemos por favor la confirmación de asistencia, especialmente a medios (aunque la entrada es libre), que habrá un pequeño aperitivo/refrigerio y consumición de cortesía.

El grupo principal viene a presentarnos su nuevo disco, “Byte the bullet”, que salió a la venta el 24 de marzo en todo el mundo, de la mano del sello alemán UDR Music. Como curiosidad, sobre el título y la actualidad de la banda, esto es lo que nos contaba el líder del grupo, el guitarrista Hans Ziller, en entrevista para Redhardnheavy hace pocos días:

“Se piensa que “Byte the Bullet” es un término militar usado alrededor de 1700. Cuando había un herido en el campo de batalla y no había anestesia disponible, el médico les daba al paciente una bala para que la mordiera y evitara concentrarse en el dolor y dejara de prestar atención al doctor. Así que se refiere a una mala situación que el paciente tenía que soportar para salvar su vida. Básicamente se refiere a tener que continuar con algo que no quieres o que no te gusta, pero no tienes más remedio que hacerlo.

Así era mi situación en el momento: No estaba contento con las cosas que estaban pasando en mi vida, pero sabía que tenía que aguantar. Un día estaba hablando con nuestro bajista, Ronnie Parkes, y él me dijo que tenía que “morder la bala” (“Byte the Bullet”) y avanzar. Ése fue el momento en el que me di cuenta de que tenía ahí un gran título para el LP. Tenemos una canción en el disco que se llama “Byte the Bullet” sobre un hombre y su mujer… Cuando él se va a trabajar, ella utiliza el ordenador en casa para acceder a otros hombres. Eventualmente cambiamos “Bite” por “Byte” en el título para referirnos a los ordenadores para que tuviera más sentido. Los ordenadores están cambiando el mundo nos guste o no“.

Suena muy interesante… y para que nos siga picando más la curiosidad, aquí está uno de los temas que más nos gusta del nuevo disco.