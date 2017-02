EVOCATION anuncia su nuevo álbum de estudio llamado “The Shadow Archetype”, para el próximo 10 de marzo. Como un adelanto de este nuevo trabajo, se ha liberado la canción “The Coroner”.

Sobre ella, Marko Palmen, guitarrista de la banda, comentó lo siguiente: ”The Coroner”, es, desde mi punto de vista, una canción clásica de death metal sueco, en el sentido que incorpora un montón de rápidas letras en dos golpes, junto a partes cool de batería con doble bombo. Esto hace que esta canción se destaque en comparación con el resto del álbum y tal vez también de otras canciones de death metal, porque está afinada en flat A (el resto del álbum está afinado en flat B). El afinamiento de las guitarras y el pedal BOSS HM-2, hace que el tono que los riffs de ‘The Coroner’ suenen como si hubiesen hechos por el mismo Lucifer en el infierno…

La canción también ofrece, en mi opinión, el mejor solo de guitarra de todo el álbum Simon realmente logró capturar el sentimiento de la canción con su melancólico solo de guitarra. Este es, definitivamente, uno de mis temas favoritos de “The Shadow Archetype”.

01. Into Ruins

02. Condemned To The Grave

03. Modus Operandi

04. Children Of Stone

05. The Coroner

06. The Shadow Archetype

07. Blind Obedience

08. Survival Of The Sickest

09. Sulphur And Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise