Este viernes Blaze Out tocarán entero el Ride The Lightning!

Sólo ellos son capaces de una locura así… Este viernes 24 de marzo, en la sala Rocksound de Barcelona y gracias a Producciones Acaraperro, Blaze Out interpretarán íntegramente el mítico álbum Ride The Lightning, una de las grandes joyas que nos brindaron Metallica en los 80. Por si fuera poco tocar esta absoluta obra maestra, los catalanes tienen reservadas más sorpresas para un concierto que, sin duda, será inolvidable. Además, la sala tiene prevista una nueva sesión de Lluvia de Hachas especial para la ocasión una vez finalice el bolazo de Blaze Out. ¡Fiesta completa, pues!

El precio de la entrada anticipada es de 10 euros en Entradium, mientras que en taquilla costará 12 euros. Dada la singularidad del show, el ritmo de venta y el aforo limitado de Rocksound, harías bien en comprar tu ticket cuanto antes para no quedarte en la puerta… ¡Se nos ocurren pocas cosas más guays que Blaze Out tocando entero el Ride The Lightning de Metallica! Este viernes, a partir de las 22:30 de la noche, habrá un concierto para el recuerdo.

Puedes pillar tu entrada anticipada aquí: https://entradium.com/entradas/blaze-out

Web: http://blaze-out.com

Facebook: www.facebook.com/blaze.out.band

Twitter: https://twitter.com/blazeoutband

Instagram: www.instagram.com/blazeoutband

Bandcamp: https://blazeout.bandcamp.com