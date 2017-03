Esta semana llega a España Ross The Boss para agrandar la leyenda de Manowar

Criado en la ciudad de Nueva York, Ross “The Boss” Friedman despuntó como prodigio del piano y el violín, pero cuando tocó la guitarra eléctrica a los 12 años, supo que había encontrado su verdadero amor.

Ross conoció a Andy Shernoff en 1973 mientras tocaban en una fiesta de una casa cuando era adolescente. Juntos, crearon una banda conocida como The Dictators, que se convirtió en la primera banda punk rock que se encargó de lanzar la escena CBGB. Conocidos por su sentido del humor, su afecto por las hamburguesas de White Castle y la lucha libre, eran una de las bandas más copiadas e influyentes del género. Tres álbumes grabaron con The Dictators.

El productor de Blue Oyster Cult, Sandy Perlman, era el manager de The Dictators y de la banda de rock francesa Shakin ‘Street en 1979, entonces Ross buscaba una nueva banda y Shakin’ Street necesitaba un guitarrista. Ross voló a Francia y se unió a la banda, vivió en Francia durante un año, grabó un álbum, aprendió a hablar francés y recorrió el mundo con Shakin ‘Street.

Mientras Shakin ‘Street estaba abriendo los shows de Black Sabbath y Blue Oyster Cult en 1980, Ronnie James Dio presentó a Ross a un nuevo miembro del tour, Joey DeMaio. Ross y Joey compartieron una visión de lo que debería ser una banda de heavy metal, y juntos co-fundaron MANOWAR. Ellos crearon su propio subgénero y lo llamaron “True Metal”, tocando canciones épicas con temas de Viking a un volumen muy alto. Ross, ocho años y seis álbumes después con esta banda, se ganó el respecto y la lealtad de un gran número seguidores, que aún consideran a Ross The Boss el guitarrista definitivo de MANOWAR.

The Dictators se convirtieron en una nueva banda llamada Manitoba’s Wild Kingdom en 1989. Esta nueva banda evolucionó del punk rock al Metal, y permitió a Ross The Boss mostrar su estilo de tocar la guitarra. A pesar de que cada una de sus bandas son de un estilo musical diferente, dice que siempre está “tocando rock and roll”.

Cuando su hijo nació en 1991, se quedó cerca de casa, pero siguió componiendo música para otros músicos de Nueva York. Durante ese tiempo, tuvo algunos lanzamientos importantes y actuó con The Pack; El grupo de blues rock, Heyday y The Spinatras. The Dictators continuaron su gira e hicieron un disco de estudio muy aclamado “D.F.F.D.”, seguido de un cd en vivo “Viva Dictators” y “Every Day is Saturday”, una compilación de sus mayores éxitos.

En 2005, Ross se unió al ex batería de Blue Oyster Cult, Albert Bouchard, en su banda, The Brain Surgeons, impresionando al público con su propio estilo de tocar guitarra y llevando a la banda a nuevas metas durante dos álbumes.

La aparición de Ross en MANOWAR en el Earthshaker Festival fue tan exitosa que formó su propia banda “Ross The Boss” y firmó con AFM Records, Alemania. Sus dos álbumes solistas fueron aclamados por la crítica en 2008 “New Metal Leader” y en 2010 “Hailstorm”, que le permitieron viajar por todo el mundo, recordando a todos que Ross The Boss es uno de los guitarristas de metal más apreciados del mundo.

Muchos músicos comenzaron a conectarse con él a través de Internet, entonces comenzó a colaborar con músicos de manera online y ha colaborado con bandas como Majesty, Wotan, Atlante Kodex y The Vibrators, por nombrar algunas.

Uno de estos proyectos llamado Death Dealer comenzó como una colaboración online, pero se transformó en un super grupo con Sean Peck (Cage), Stu Marshall (Dungeon, Empire of Eden), Mike Davis (Halford, Lizzie Borden) y Steve Bolognese (Into Eternity) . La banda recorrió el mundo con su álbum de debut “Warmaster” y lanzó su segundo álbum “Hallowed Ground” en 2015.

Reconocida como la fuerza del Metal a tener en cuenta, la banda de Ross The Boss hizo su aclamado debut en el Festival Keep It True de 2016. Ese momento impresionante marcó la presencia de Mike Cotoia a la voz, Lance Barnewold en la batería, y Kevin Bolembach en el bajo. Sin embargo, después de seis meses de gira, los miembros más jóvenes de la banda dicidieron volver a sus bandas originales, ya que no podían seguir el exigente calendario de la gira para 2017.

Regresando con una nueva formación de “road warriors”, Ross Friedman presentó su nuevo grupo de estrellas en Middletown, Nueva York, y Providence, Rhode Island en diciembre de 2016. A la voz Marc Lopes (LET US PREY); el bajo para Mike LePond (Symphony X); y la batería será para Kenny “Rhino” Earl (ex-MANOWAR). Ellos serán los encargados de llevar las riendas en este nuevo año repleto de festivales de Metal y grandes clubes para la banda Ross The Boss.

Ross fue incluído en enero de 2017, en el Hall of Heavy Metal History durante la semana NAMM en Anaheim, California. En esta ceremonia, estuvo acompañado por otros artistas y entidades muy aclamados, y actuó con su banda Ross The Boss para multitud de fans y grandes personalidades de la industria.

“The Discipline of Steel 2017 World Tour” arranca en febrero en México y América Central, seguido por la conquista de Europa Continental, Reino Unido e Irlanda.

Friedman dice: “He reunido a tres músicos increíbles, y juntos vamos a ofrecer una experiencia que sólo puede ser descrita como metal verdadero, el clásico. Vamos a devastar todas las audiencias, todas las noches, sin piedad!!”.

En su gira nacional estarán acompañándolos durante las 5 fechas la banda maña, Invisible.

Invisible es una banda de Heavy Metal/ Hard Rock asentada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) cuyo proyecto comenzó a fraguarse a principios de 2014 de la unión de Carmelo Landa (Imprudent Killer, ex-Koakzion, ex-Huesos de Barro) y Adrián Bayona (Phobos Preacher, Koakzion) Esto ofreció como resultado su primer álbum ¨E.p.1¨ (auto-editado) grabado en los estudios M.A.V. de Zizur Mayor (Pamplona) con el productor Miguel Aizpun (Koma, Elbereth, Boni…).

Poco más tarde, pensando en el directo, se une a las filas de la banda Jorge Murillo (ex-Huesos de Barro) para hacerse cargo del bajo dando lugar la formación actual.

A principios de 2015 realizaron una gira por España de 4 fechas (Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid) acompañando a Astral Doors.

A lo largo del año continúan haciendo algún directo como telonear a los suecos Screamer en Zaragoza en Noviembre. En Diciembre entran a grabar su segundo álbum ¨SED¨ (Santo Grial Producciones) Para ello acuden otra vez a los estudios M.A.V. con Miguel Aizpun quien se encarga de nuevo de la producción. SED es publicado el 10 de Febrero de 2016.

Además de Invisible, en las fechas de Erandio y Madrid, acompañarán a Ross The Boss e Invisible, la fantástica banda madrileña Agresiva.

Agresiva es una banda de heavy metal nacida en Madrid en junio de 2008 de la mano de los guitarristas Eduardo Chamón y Miguel Coello. Tras completar la formación con Samuel San José, a las voces, Daniel Villaseñor al bajo y Axel Ramírez a la batería, editan su primera maqueta Sent To War en septiembre de 2010. Acto seguido, y tras dicho lanzamiento, Axel Ramírez dejaría la banda siendo sustituido por Chus Maestro.

La demo lanzada cosecha un éxito notable dentro de la escena metalera nacional agotándose todas las copias fabricadas a los pocos meses de su fabricación. Además, lleva a la formación a realizar numerosas apariciones en vivo, concentradas principalmente en la capital madrileña, y les brinda la oportunidad de compartir tablas con formaciones renombradas tanto dentro de la escena nacional como internacional.

Impulsados por el éxito inicial, en marzo de 2012, Agresiva edita su primer larga duración: Eternal Foe. Dicho trabajo, agotado actualmente, es registrado en los estudios Traste Cero de Torrejón de Ardoz con Ángel “Choco” Muñoz a los mandos, masterizado por Dan Díez en Sonolab Studio y producido y editado por la propia banda. El artwork corre a cargo del notable ilustrador Marcos Cabrera.

Por otro lado, justamente tras la publicación del LP, la banda adquiere formato de cuarteto debido a que Eduardo Chamón abandona la banda por motivos personales, pasando a encargarse de las seis cuerdas Miguel Coello de manera permanente.

Al lanzamiento del trabajo le siguen numerosas actuaciones a lo largo y ancho del estado, incluyendo la participación de la misma en festivales reconocidos como Pounding Metal Fest o Skulls Of Metal, por mencionar algunos, así como una salida a los Países Bajos con motivo de la participación en el legendario festival holandés Heavy Metal Maniacs.

En octubre de 2013, Agresiva lanza el maxisingle de cuatro temas Chronophobia, grabado por Vasco Durán y coproducido conjuntamente por éste y por la propia banda. El trabajo, mezclado por Carlos Santos en Sadman Studio y masterizado por Mika Jussila en Finnvox, incluye dos cortes de adelanto de su próximo trabajo, The Crime Of Our Time, un tema regrabado de la demo de 2010 Sent To War y una versión de la formación thrasher argentina Malicia. Tras un puñado de actuaciones para promocionarlo, la banda se enfrasca en el local de ensayo para finalizar la composición de su siguiente trabajo.

En septiembre de 2014, y tras algunos retrasos por diversos motivos, Agresiva publica The Crime Of Our Time. Este nuevo trabajo, compuesto de diez cortes, es registrado en los estudios New Life, producido por José Garrido y Daniel Melián y masterizado en Finnvox Studio por Mika Jussila. El artwork corre, una vez más, a cargo del brillante ilustrador Marcos Cabrera.

Tras finalizar su grabación, el batería Chus Maestro, deja la banda alegando motivos personales, siendo Bastian Rozas de la formación alcarreña Stillnes quien se haga cargo de las baquetas a partir de entonces.

Aquí os dejamos las fechas de Ross The Boss por España este 2017:

Jueves 16 de marzo de 2017: Barcelona, Sala Razzmatazz 3

Viernes 17 de marzo de 2017: Zaragoza, La Casa del Loco

Sábado 18 de marzo de 2017: Erandio, Sala Sonora

Domingo 19 de marzo de 2017: Madrid, Sala Lemon

Lunes 20 de marzo de 2017: Cangas Do Morrazo, Salason