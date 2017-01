0

Esta semana estamos llamados a filas con SABATON, ACCEPT y Twilight Force en Bilbao, Madrid y Barcelona.Nuestra máquina de guerra favorita, SABATON, está ya en el camino del absoluto top del Heavy Metal. Y con “The Last Stand” se reafirman.

En “The Last Tour” SABATON vienen acompañados de la leyenda germana ACCEPT, conformando uno de los más impresionantes tours de todos los tiempos.

Sobre el nuevo disco, Pär Sundström, fundador y bajista de la banda, nos comenta: “Hemos hecho un disco majestuoso y no podría estar más contento. ¿“The Last Stand” es nuestro disco más agresivo? El tiempo lo dirá, pero una cosa está garantizada al 100%: muchas de estas nuevas canciones irán directas al Hall of Fame de Sabaton”.

Y los renacidos ACCEPT, que están viviendo una vuelta a la actualidad gracias a sus impresionantes nuevos trabajos y su espectacular puesta en escena, vuelven con “The Blind Rage”, su último disco hasta la fecha.

Por si fuera poco, se une a este cartel de infarto TWILIGHT FORCE, la mejor y más sorprendente banda de Adventure Metal de la actualidad. Nuclear Blast no podía dejar escapar a esta impresionante banda, que ya despuntaron con su debut “Tales Of Ancient Prophecies” Para este tour presentarán su nuevo disco “Heroes of Mighty Magic”, disco que figurará entre los imprescindibles de cualquier fan del Power y el Adventure Metal que se precie.

No nos cabe ninguna duda de que SABATON y ACCEPT junto a los recién incorporados Twilight Force, dejarán a todos boquiabiertos en este espectacular tour, ¡te esperamos!

En dos semana empieza la gira de SABATON acompañados por ACCEPT y TWILIGHT FORCE

Jueves 19 de Enero, 18:00 hrs.

Sala Santana 27 (Bilbao)

Anticipada: 35€ / Taquilla: 40€

Sábado 21 de Enero, 18:00 hrs.

Barclaycard Center “The Box” (Madrid)

Anticipada: 35€ / Taquilla: 40€

Domingo 22 de Enero, 18:00 hrs.

Sant Jordi Club (Barcelona)

Anticipada: 35€ / Taquilla: 40€