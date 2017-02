En dos semana empieza la gira de KREATOR, SEPULTURA, SOILWORK y ABORTED

KREATOR, los gigantes germanos del thrash, regresan en un tour presentación de su próximo nuevo disco. El legendario Mille Petrozza estará acompañado de un variado e icónico cartel.

Los brasileños SEPULTURA, pioneros del metal extremo junto a los visionarios SOILWORK, a la cabeza del melodic death en Suecia y la banda belga más importante de death/grind, ABORTED.

Mille nos comenta: “Finalmente estamos de vuelta en un tour como headliners por toda Europa. Ya han pasado más de dos años desde nuestra última gira y tenemos una gran cantidad de proyectos y novedades para los shows en directo; en los que presentaremos el impresionante nuevo disco que os espera. ¡Será espectacular, lo prometo! Estamos deseando veros a todos vosotros, los auténticos fans del metal, en 2017. Y esto, es sólo el comienzo…”

KREATOR va más allá del speed/thrash metal, la banda ha influenciado y estimulado el crecimiento de la escena más extrema gracias a trabajos como “Pleasure To Kill” o “Extreme Aggression”. Preparados para editar el que será su 14º disco, esta gira promete ser espectacular.

Poco se puede decir sobre SEPULTURA que ya no se sepa, cualquier fan del metal conoce a esta pionera banda brasileña. Su larga trayectoria, como todas las de cualquier banda mítica, está marcada por su crecimiento y desarrollo musical. Desde los míticos “Arise” o “Chaos A.D” hasta el más moderno y llamativo “The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart”, esta banda jamás ha dejado de crear y sorprender.

Y para cerrar el cartel, los suecos SOILWORK, banda que ha revolucionado el metal extremo moderno gracias a obras maestras como “The Ride Majestic”; y los legendarios y veteranos belgas maestros del death/grind más extremo ABORTED.

Variado, sorprendente y completo cartel el que abandera esta esperada giraza, ¡no te la puedes perder!