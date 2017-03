EMMURE – »Look At Yourself« ya a la venta, listo su nuevo vídeo ‘Smokey’

Los pesos pesados de Metalcore EMMURE han desatado su séptimo álbum de estudio, “Look At Yourself” (Sharpone Records). El nuevo disco muestra algunas de las canciones más agresivas e introspectivas de la banda hasta la fecha, y ahora la banda ha dejado caer el nuevo video musical de la canción ‘Smokey’.

Frankie Palmeri (vocals) afirma: “Es difícil poner en pocas palabras lo que” Look At Yourself “significa para nosotros. Estamos más que emocionados de estar compartiendo este álbum con el mundo Es todo lo que se supone que es un disco de EMMURE y más. ”

»Look At Yourself« representa una etapa de madurez para EMMURE, un nuevo capítulo de una autobiografía agresiva que se remonta al primer álbum de la banda, lanzado cuando Palmeri estaba apenas fuera de su adolescencia. Está infundido con un brutal autoexamen y observación, equilibrando el odio, la bilis y la perseverancia, con la experiencia templada de una vida dedicada a la búsqueda de la autosuficiencia y el respeto, desde dentro y fuera. Se expresa en una cacofonía aplastante de riffs que nunca dejan de super-servir el surco de movimiento hacia adelante de EMMURE.

EMMURE son:

Frankie Palmeri – Voces

Joshua Travis – Guitarra

Phil Lockett – Bajo

Josh ‘Baby J’ Miller – Batería